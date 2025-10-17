Принц Ендрю відмовляється від королівських титулів на тлі скандалу з Епштейном
Київ • УНН
Принц Ендрю відмовився від королівських титулів, включаючи титул герцога Йоркського, після обговорення з королем. Він зазначив, що постійні звинувачення на його адресу відволікають від роботи Його Величності та королівської родини.
Британський принц Ендрю заявив, що відмовляється від королівських титулів, включаючи титул герцога Йоркського, після "обговорення з королем", пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
"У обговоренні з королем, моєю найближчою та ширшою родиною ми дійшли висновку, що постійні звинувачення на мою адресу відволікають від роботи Його Величності та королівської родини. Я вирішив, як завжди, поставити на перше місце свій обов'язок перед родиною та країною. Я дотримуюся свого рішення, ухваленого п'ять років тому, відійти від публічного життя", - ідеться у заяві принца Ендрю.
"За згодою Його Величності ми вважаємо, що тепер я повинен зробити ще один крок. Тому я більше не використовуватиму свій титул чи почесті, які мені були надані. Як я вже казав раніше, я рішуче заперечую звинувачення проти мене", - вказано у заяві.
Діти принца Ендрю, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія, збережуть свої титули, як стало відомо BBC.
Доповнення
Принц Ендрю вже перестав бути "діючим членом королівської родини" та втратив право використовувати свій титул Його Королівської Високості.
Ендрю зіткнувся з пильною увагою через свої зв'язки із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, зокрема з питаннями про те, коли він насправді припинив контакт.
У своєму інтерв'ю BBC Newsnight принц Ендрю заявив, що він розірвав усі зв'язки з Епштейном після того, як їх сфотографували разом у Нью-Йорку в грудні 2010 року.
Але з'явилися надіслані через кілька місяців електронні листи, які свідчили про те, що Ендрю приватно підтримував зв'язок з Епштейном, зокрема обмінювався повідомленням.