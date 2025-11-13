Оприлюднення нових документів Епштейна: Трамп звинуватив демократів у поширенні вигадок для відволікання від шатдауну
Дональд Трамп відреагував на оприлюднення демократами листів Джеффрі Епштейна, звинувативши їх у поширенні вигадок. Він заявив, що демократи намагаються відвернути увагу від своїх провалів, зокрема від шатдауну, який коштував країні 1,5 трильйона доларів.
Президент США Дональд Трамп відреагував на оприлюднення демократами Палати представників електронних листів засудженого Джеффрі Епштейна, у яких той стверджував, що глава Білого дому був обізнаний про дівчат, причетних до його справ. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У відповідь на оприлюднення нових матеріалів Трамп вказав демократам на їхні провали та звинуватив у величезних збитках для країни від шатдауну.
Демократи знову намагаються поширювати вигадки щодо Джеффрі Епштейна, бо готові зробити все, щоб відвернути увагу від того, як погано вони вчинили із шатдауном та багатьма іншими питаннями
За його словами, "тільки дуже поганий або дурний республіканець потрапить у цю пастку", при цьому дії демократів "коштували нашій країні 1,5 трильйона доларів", і "вони повинні заплатити за це справедливу ціну".
"Інакше кажучи, демократи використовують вигадки з Джеффрі Епштейном, щоб відвернути увагу від своїх величезних провалів, зокрема, від останнього - шатдауну!", - резюмував президент США.
Контекст
Напередодні демократи Палати представників США оприлюднили електронні листи Джеффрі Епштейна, в яких він стверджував, що Дональд Трамп був обізнаний про дівчат, причетних до його справ.
Сам Трамп послідовно заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна.
