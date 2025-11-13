Эпштейн пытался передать Лаврову информацию о Трампе перед встречей с Путиным - Politico

Почти за месяц до встречи президента США с главой кремля владимиром путиным в Хельсинки в 2018 году, финансист Джеффри Эпштейн, позже осужденный за торговлю людьми, пытался передать главному дипломату россии информацию о Дональде Трампе. Об этом свидетельствуют данные электронных писем. Передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Недавно опубликованные электронные письма показывают разветвленную сеть иностранных контактов покойного Джеффри Эпштейна, миллиардера и осужденного сексуального преступника. Он также переписывался по поводу политических решений президента США Трампа.

Почти за месяц до встречи президента Дональда Трампа с российским лидером владимиром путиным в Хельсинки в 2018 году Джеффри Эпштейн попытался передать сообщение высшему дипломату россии сергею лаврову.

Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров получил информацию, поговорив со мной - написал Эпштейн в письме от 24 июня 2018 года Торбьорну Ягланду, бывшему премьер-министру Норвегии, который на момент обмена письмами возглавлял Совет Европы.

В переписке, одной из сотен, обнародованных в среду следователями Конгресса, Эпштейн указал, что ранее разговаривал о Трампе с виталием чуркиным, влиятельным послом россии в ООН, до того, как чуркин умер в 2017 году.

Дело Эпштейна: финансист начал войну против прокуроров, скрывая «масштабное отмывание денег»

"Чуркин был великолепен", – написал Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления. "Он понял Трампа после наших разговоров. Это не сложно. Его нужно видеть, чтобы понять, что все так просто".

Этот обмен был одним из десятков, которые демонстрируют чрезвычайную сеть международных партнеров Эпштейна, с которыми он часто переписывался по поводу политических решений Трампа во время его первого срока. - пишет Politico.

На запрос от СМИ по вопросам, связанным с Эпштейном, пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сказала на брифинге в среду, что более широкий набор электронных писем "абсолютно ничего не доказывает, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего плохого".

Напомним

Дональд Трамп отреагировал на обнародование демократами писем Джеффри Эпштейна, обвинив их в распространении вымыслов. Он заявил, что демократы пытаются отвлечь внимание от своих провалов, в частности от шатдауна, который стоил стране 1,5 триллиона долларов.

New York Post: Эпштейн утверждал, что прокуроры предлагали ему свободу за разоблачение Трампа - сокамерник