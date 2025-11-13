Эпштейн пытался передать Лаврову информацию о Трампе перед встречей с Путиным - Politico

$42.040.02
48.650.04
ukenru
09:10 • 3998 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 12495 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 17326 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 20423 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 19391 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 16514 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 53796 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78135 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71754 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72559 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине создана первая группа инструкторов для подводного дистанционного разминированияPhoto13 ноября, 01:02 • 14225 просмотра
Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД13 ноября, 01:33 • 16382 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун13 ноября, 02:05 • 26680 просмотра
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 22922 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину13 ноября, 03:24 • 28817 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 82484 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 100846 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 69004 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 77647 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 144290 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Белый дом
Соединённые Штаты
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 42127 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 42770 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 33381 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 72234 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 72194 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель

Эпштейн пытался передать Лаврову информацию о Трампе перед встречей с Путиным - Politico

Киев • УНН

 • 1930 просмотра

Электронные письма подтверждают попытку Джеффри Эпштейна, за месяц до встречи Трампа с Путиным в 2018 году, передать информацию о Трампе главному дипломату России. Он также переписывался по поводу политических решений президента США.

Эпштейн пытался передать Лаврову информацию о Трампе перед встречей с Путиным - Politico

Почти за месяц до встречи президента США с главой кремля владимиром путиным в Хельсинки в 2018 году, финансист Джеффри Эпштейн, позже осужденный за торговлю людьми, пытался передать главному дипломату россии информацию о Дональде Трампе. Об этом свидетельствуют данные электронных писем. Передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Недавно опубликованные электронные письма показывают разветвленную сеть иностранных контактов покойного Джеффри Эпштейна, миллиардера и осужденного сексуального преступника. Он также переписывался по поводу политических решений президента США Трампа.

Почти за месяц до встречи президента Дональда Трампа с российским лидером владимиром путиным в Хельсинки в 2018 году Джеффри Эпштейн попытался передать сообщение высшему дипломату россии сергею лаврову.

Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров получил информацию, поговорив со мной

- написал Эпштейн в письме от 24 июня 2018 года Торбьорну Ягланду, бывшему премьер-министру Норвегии, который на момент обмена письмами возглавлял Совет Европы.

В переписке, одной из сотен, обнародованных в среду следователями Конгресса, Эпштейн указал, что ранее разговаривал о Трампе с виталием чуркиным, влиятельным послом россии в ООН, до того, как чуркин умер в 2017 году.

Дело Эпштейна: финансист начал войну против прокуроров, скрывая «масштабное отмывание денег»31.10.25, 16:36 • 4145 просмотров

"Чуркин был великолепен", – написал Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления. "Он понял Трампа после наших разговоров. Это не сложно. Его нужно видеть, чтобы понять, что все так просто".

Этот обмен был одним из десятков, которые демонстрируют чрезвычайную сеть международных партнеров Эпштейна, с которыми он часто переписывался по поводу политических решений Трампа во время его первого срока.

- пишет Politico.

На запрос от СМИ по вопросам, связанным с Эпштейном, пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сказала на брифинге в среду, что более широкий набор электронных писем "абсолютно ничего не доказывает, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего плохого".

Напомним

Дональд Трамп отреагировал на обнародование демократами писем Джеффри Эпштейна, обвинив их в распространении вымыслов. Он заявил, что демократы пытаются отвлечь внимание от своих провалов, в частности от шатдауна, который стоил стране 1,5 триллиона долларов.

New York Post: Эпштейн утверждал, что прокуроры предлагали ему свободу за разоблачение Трампа - сокамерник06.11.25, 15:53 • 3211 просмотров

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Джеффри Эпштейн
Хельсинки
Совет Европы
Белый дом
Дональд Трамп
Норвегия