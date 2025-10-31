Дело Эпштейна: финансист начал войну против прокуроров, скрывая «масштабное отмывание денег»

Помимо обвинений в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, финансист Джеффри Эпштейн фигурировал в деле о масштабном отмывании денег. Ведущий прокурор обратил внимание на всех, кто был связан с финансовыми транзакциями, проведенными Эпштейном с 2003 года. Финансист и его юридическая команда начали встречную войну с законным представителем обвинения.

Детали

Федеральные прокуроры расширили расследование сексуальных преступлений Джеффри Эпштейна в 2007 году, включив в него потенциальные обвинения в отмывании денег. Ведущий прокурор запросил у большого жюри выдать повестки в суд для "всех финансовых транзакций, проведенных Эпштейном и его шестью компаниями" с 2003 года. Для получения записей о счетах и финансовой деятельности Эпштейна, в суд были вызваны представители крупных финансовых компаний.

Мари Виллафанья, которая в то время была помощником прокурора США Южного округа Флориды, даже связалась с давним клиентом Эпштейна по управлению активами, Лесом Векснером, миллиардером-бизнесменом, стоящим за брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, относительно расследования, согласно документам и электронным письмам. - пишет издание.

Как отмечает Bloomberg, в ответ на это расширение масштабов расследования, Эпштейн "пришел в ярость", и команда юристов влиятельного финансиста начала агрессивную кампанию по обвинениям в адрес помощника прокурора США.

Юристы Эпштейна пытались доказать, что Мари Виллафанья выдвигает безосновательные обвинения с целью заставить одиозного финансиста пойти на сделку со следствием.

Это была дискредитационная кампания в противодействие попыткам "отследить деньги". Люди Эпштейна давили на руководство Виллафаньи, чтобы оно отстранило ее и других от дела, пытаясь создать условия для полного закрытия дела.

В конце концов, попытки преследовать Эпштейна за сексуальные и финансовые преступления прекратились после того, как высокопоставленные сотрудники прокуратуры США поручили прокурорам начать переговоры о признании вины с Эпштейном.

Эти переговоры привели к соглашению о непреследовании на федеральном уровне, поскольку Эпштейн признал себя виновным по двум обвинениям в сексуальных преступлениях на уровне штата

Итак, прошло более десяти лет, прежде чем финансы Эпштейна снова попали под пристальное внимание.

Вильяфанья, покинувший федеральную прокуратуру в 2023 году, отказался комментировать эту историю, добавляет Bloomberg.

Также в материале отмечено, что ранее не обнародованные детали расследования финансовых преступлений содержались в 18 000 электронных писем из личного почтового ящика Эпштейна в Yahoo, имеющихся у Bloomberg.

Соответствующая переписка началась примерно за год до того, как Эпштейн появился в тюрьме округа Палм-Бич в июне 2008 года. Она включает его переписку с адвокатами, переписку, связанную с расследованием большого жюри, и проекты жалоб, которые подготовили некоторые из его адвокатов, обвиняя прокуратуру в неправомерных действиях. - говорится в тексте Bloomberg.

Отдельно указывается об "возмущенных, полных ошибок письмах Эпштейна относительно расследования", - эти письма были адресованы друзьям и деловым партнерам, в частности бывшему главному исполнительному директору инвестиционного банка Bear Stearns.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с Министерством юстиции возможность помилования Гислейн Максвелл, - осужденной сообщницы Джеффри Эпштейна, отбывающей 20-летний срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

