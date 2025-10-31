Дело Эпштейна: финансист начал войну против прокуроров, скрывая «масштабное отмывание денег»

$42.080.01
Эксклюзив
14:27 • 2080 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 10160 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 19336 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 11657 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 23513 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 14770 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 18884 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 24702 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14375 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
31 октября, 07:53 • 24192 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 35922 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 11175 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику31 октября, 08:39 • 31111 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 27283 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 19032 просмотра
публикации
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 19326 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 23505 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 19200 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 27449 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 68619 просмотра
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Василий Малюк
Дональд Трамп
Геннадий Труханов
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
УНН Lite
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 6892 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 27514 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 59964 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 64246 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 86318 просмотра
Техника
Дія (сервис)
Ракетный комплекс "Панцирь"
Отопление
Золото

Дело Эпштейна: финансист начал войну против прокуроров, скрывая «масштабное отмывание денег»

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Федеральные прокуроры расширили расследование сексуальных преступлений Джеффри Эпштейна в 2007 году, включив потенциальные обвинения в отмывании денег. В ответ Эпштейн и его команда начали агрессивную кампанию против помощника прокурора США.

Дело Эпштейна: финансист начал войну против прокуроров, скрывая «масштабное отмывание денег»

Помимо обвинений в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, финансист Джеффри Эпштейн фигурировал в деле о масштабном отмывании денег. Ведущий прокурор обратил внимание на всех, кто был связан с финансовыми транзакциями, проведенными Эпштейном с 2003 года. Финансист и его юридическая команда начали встречную войну с законным представителем обвинения.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Федеральные прокуроры расширили расследование сексуальных преступлений Джеффри Эпштейна в 2007 году, включив в него потенциальные обвинения в отмывании денег. Ведущий прокурор запросил у большого жюри выдать повестки в суд для "всех финансовых транзакций, проведенных Эпштейном и его шестью компаниями" с 2003 года. Для получения записей о счетах и финансовой деятельности Эпштейна, в суд были вызваны представители крупных финансовых компаний.

Мари Виллафанья, которая в то время была помощником прокурора США Южного округа Флориды, даже связалась с давним клиентом Эпштейна по управлению активами, Лесом Векснером, миллиардером-бизнесменом, стоящим за брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, относительно расследования, согласно документам и электронным письмам.

- пишет издание.

Как отмечает Bloomberg, в ответ на это расширение масштабов расследования, Эпштейн "пришел в ярость", и команда юристов влиятельного финансиста начала агрессивную кампанию по обвинениям в адрес помощника прокурора США.

Генпрокурор: рф за время войны убила 661 ребенка, совершила не менее 23 случаев сексуального насилия против несовершеннолетних27.10.25, 15:39 • 3652 просмотра

Юристы Эпштейна пытались доказать, что Мари Виллафанья выдвигает безосновательные обвинения с целью заставить одиозного финансиста пойти на сделку со следствием.

Это была дискредитационная кампания в противодействие попыткам "отследить деньги". Люди Эпштейна давили на руководство Виллафаньи, чтобы оно отстранило ее и других от дела, пытаясь создать условия для полного закрытия дела.

В конце концов, попытки преследовать Эпштейна за сексуальные и финансовые преступления прекратились после того, как высокопоставленные сотрудники прокуратуры США поручили прокурорам начать переговоры о признании вины с Эпштейном.

Эти переговоры привели к соглашению о непреследовании на федеральном уровне, поскольку Эпштейн признал себя виновным по двум обвинениям в сексуальных преступлениях на уровне штата

Итак, прошло более десяти лет, прежде чем финансы Эпштейна снова попали под пристальное внимание.

Королевская семья не хочет видеть принца Эндрю и Сару Фергюсон на Рождество из-за скандала с Эпштейном - Daily Mail28.09.25, 15:14 • 10660 просмотров

Вильяфанья, покинувший федеральную прокуратуру в 2023 году, отказался комментировать эту историю, добавляет Bloomberg.

Также в материале отмечено, что ранее не обнародованные детали расследования финансовых преступлений содержались в 18 000 электронных писем из личного почтового ящика Эпштейна в Yahoo, имеющихся у Bloomberg.

Соответствующая переписка началась примерно за год до того, как Эпштейн появился в тюрьме округа Палм-Бич в июне 2008 года. Она включает его переписку с адвокатами, переписку, связанную с расследованием большого жюри, и проекты жалоб, которые подготовили некоторые из его адвокатов, обвиняя прокуратуру в неправомерных действиях.

- говорится в тексте Bloomberg.

Отдельно указывается об "возмущенных, полных ошибок письмах Эпштейна относительно расследования", - эти письма были адресованы друзьям и деловым партнерам, в частности бывшему главному исполнительному директору инвестиционного банка Bear Stearns.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с Министерством юстиции возможность помилования Гислейн Максвелл, - осужденной сообщницы Джеффри Эпштейна, отбывающей 20-летний срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Имена Маска и двух других влиятельных предпринимателей фигурируют в документах Эпштейна27.09.25, 10:56 • 4137 просмотров

Игорь Тележников

Новости МираФинансы
Джеффри Эпштейн
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты