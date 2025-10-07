Трамп готовий обговорити з Мін’юстом помилування спільниці Епштейна та заявив, що Diddy також звернувся з проханням

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий обговорити з Міністерством юстиції можливість помилування Гіслейн Максвелл - засудженої спільниці Джеффрі Епштейна, яка відбуває 20-річний термін за сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Водночас Трамп заявив, що американський репер Шон "Дідді" Комбс, якого нещодавно засудили за злочини, пов’язані з проституцією, теж подав прохання про помилування, пише УНН із посиланням на Reuters та NBC News.

Деталі

Коли Трампа попросили підтвердити, чи розглядає він питання про помилування для неї, він відповів: "Я б не розглядав це питання. Я нічого про це не знаю".

Я так давно не чув цього імені. Можу сказати одне - мені доведеться на це подивитися. Мені справді доведеться подивитися. Я поговорю з Міністерством юстиції - додав він.

Трамп також заявив, що Шон "Дідді" Комбс, якого в п'ятницю засудили до понад чотирьох років позбавлення волі за звинуваченнями, пов'язаними з проституцією, подав прохання про помилування.

Доповнення

У понеділок Верховний суд США відхилив апеляцію Гіслейн Максвелл, засудженої за вербування та підготовку неповнолітніх дівчат, над якими Джеффрі Епштейн чинив сексуальне насильство. Таким чином, її обвинувальний вирок за трьома пунктами обвинувачення та 20-річний термін ув’язнення залишились чинними. Це рішення стало частиною серії відмов у розгляді десятків апеляцій, що накопичилися перед початком нового дев’ятимісячного судового сезону, пише видання.

Адвокат Максвелла Девід Оскар Маркус у судових документах стверджував, що угода, яку Епштейн уклав з тодішнім прокурором США в південному окрузі Флориди Алексом Акостою, про непереслідування його або потенційних співучасників, має застосовуватися до одного з трьох пунктів обвинувачення у її справі, яка розглядалася в Нью-Йорку.

Ми, звичайно, глибоко розчаровані тим, що Верховний суд відмовився розглядати справу Гіслейн Максвелл. Але ця боротьба не закінчена. Серйозні правові та фактичні питання залишаються невирішеними, і ми продовжуватимемо використовувати всі доступні шляхи для забезпечення правосуддя - заявив Маркус.

Адвока, як вказано, не уточнив, якими будуть ці варіанти після того, як апеляція була відхилена, але це може включати прохання про помилування у президента, про що сказав Трамп.

Міністерство юстиції відмовилося коментувати рішення Верховного суду, ідеться у публікації.

Нагадаємо

Комісія Конгресу США оприлюднила чергову серію документів спадщини Джеффрі Епштейна. Серед документів - нові сторінки з особистих записів скандального фінансиста, включно з контактами та календарем. Попри інтерес до публікацій, документи запропонували лише обмежену кількість нових даних щодо конкретних зв’язків Епштейна з політиками.

Опублікування збіглося з поїздкою Трампа до Великої Британії та знову відновило інтерес до співпраці фінансиста Епштейна з Дональдом Трампом та іншими впливовими фігурами.