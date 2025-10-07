Трамп готовий обговорити з Мін’юстом помилування спільниці Епштейна та заявив, що Diddy також звернувся з проханням

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Ексклюзив
07:13 • 6628 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 25991 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 56993 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 47445 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 49607 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 86822 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 34824 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40865 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66984 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 78112 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
85%
753мм
Популярнi новини
Керівник Миколаївського КЕУ розтратив 1,4 млн грн, виділених на оборону країни6 жовтня, 22:50 • 16532 перегляди
Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель 6 жовтня, 23:24 • 18932 перегляди
Президент та прем'єр-міністр Фінляндії відвідають США для зустрічі з Трампом: про що говоритимуть03:01 • 8124 перегляди
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ04:42 • 14867 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT05:57 • 7222 перегляди
Публікації
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 6632 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 40517 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 50297 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 86823 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 190721 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 16128 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 69816 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 65919 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 141278 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 72767 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian
Truth Social
Spotify

Трамп готовий обговорити з Мін’юстом помилування спільниці Епштейна та заявив, що Diddy також звернувся з проханням

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить з Міністерством юстиції можливість помилування Гіслейн Максвелл, засудженої за сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Це сталося після того, як Верховний суд США відхилив апеляцію Максвелл, залишивши вирок у силі.

Трамп готовий обговорити з Мін’юстом помилування спільниці Епштейна та заявив, що Diddy також звернувся з проханням

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий обговорити з Міністерством юстиції можливість помилування Гіслейн Максвелл - засудженої спільниці Джеффрі Епштейна, яка відбуває 20-річний термін за сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Водночас Трамп заявив, що американський репер Шон "Дідді" Комбс, якого нещодавно засудили за злочини, пов’язані з проституцією, теж подав прохання про помилування, пише УНН із посиланням на Reuters та NBC News.

Деталі

Коли Трампа попросили підтвердити, чи розглядає він питання про помилування для неї, він відповів: "Я б не розглядав це питання. Я нічого про це не знаю".

Я так давно не чув цього імені. Можу сказати одне - мені доведеться на це подивитися. Мені справді доведеться подивитися. Я поговорю з Міністерством юстиції

- додав він.

Трамп також заявив, що Шон "Дідді" Комбс, якого в п'ятницю засудили до понад чотирьох років позбавлення волі за звинуваченнями, пов'язаними з проституцією, подав прохання про помилування.

Доповнення

У понеділок Верховний суд США відхилив апеляцію Гіслейн Максвелл, засудженої за вербування та підготовку неповнолітніх дівчат, над якими Джеффрі Епштейн чинив сексуальне насильство. Таким чином, її обвинувальний вирок за трьома пунктами обвинувачення та 20-річний термін ув’язнення залишились чинними. Це рішення стало частиною серії відмов у розгляді десятків апеляцій, що накопичилися перед початком нового дев’ятимісячного судового сезону, пише видання.

Адвокат Максвелла Девід Оскар Маркус у судових документах стверджував, що угода, яку Епштейн уклав з тодішнім прокурором США в південному окрузі Флориди Алексом Акостою, про непереслідування його або потенційних співучасників, має застосовуватися до одного з трьох пунктів обвинувачення у її справі, яка розглядалася в Нью-Йорку.

Ми, звичайно, глибоко розчаровані тим, що Верховний суд відмовився розглядати справу Гіслейн Максвелл. Але ця боротьба не закінчена. Серйозні правові та фактичні питання залишаються невирішеними, і ми продовжуватимемо використовувати всі доступні шляхи для забезпечення правосуддя

- заявив Маркус.

Адвока, як вказано, не уточнив, якими будуть ці варіанти після того, як апеляція була відхилена, але це може включати прохання про помилування у президента, про що сказав Трамп.

Міністерство юстиції відмовилося коментувати рішення Верховного суду, ідеться у публікації.

Нагадаємо

Комісія Конгресу США оприлюднила чергову серію документів спадщини Джеффрі Епштейна. Серед документів - нові сторінки з особистих записів скандального фінансиста, включно з контактами та календарем. Попри інтерес до публікацій, документи запропонували лише обмежену кількість нових даних щодо конкретних зв’язків Епштейна з політиками.

Опублікування збіглося з поїздкою Трампа до Великої Британії та знову відновило інтерес до співпраці фінансиста Епштейна з Дональдом Трампом та іншими впливовими фігурами.

Альона Уткіна

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Верховний суд США
Reuters
Дональд Трамп