Трамп готов обсудить с Минюстом помилование сообщницы Эпштейна и заявил, что Diddy также обратился с просьбой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсудить с Министерством юстиции возможность помилования Гислейн Максвелл - осужденной сообщницы Джеффри Эпштейна, отбывающей 20-летний срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. В то же время Трамп заявил, что американский рэпер Шон "Дидди" Комбс, которого недавно осудили за преступления, связанные с проституцией, тоже подал прошение о помиловании, пишет УНН со ссылкой на Reuters и NBC News.

Детали

Когда Трампа попросили подтвердить, рассматривает ли он вопрос о помиловании для нее, он ответил: "Я бы не рассматривал этот вопрос. Я ничего об этом не знаю".

Я так давно не слышал этого имени. Могу сказать одно — мне придется на это посмотреть. Мне действительно придется посмотреть. Я поговорю с Министерством юстиции - добавил он.

Трамп также заявил, что Шон "Дидди" Комбс, которого в пятницу приговорили к более чем четырем годам лишения свободы по обвинениям, связанным с проституцией, подал прошение о помиловании.

Дополнение

В понедельник Верховный суд США отклонил апелляцию Гислейн Максвелл, осужденной за вербовку и подготовку несовершеннолетних девушек, над которыми Джеффри Эпштейн совершал сексуальное насилие. Таким образом, ее обвинительный приговор по трем пунктам обвинения и 20-летний срок заключения остались в силе. Это решение стало частью серии отказов в рассмотрении десятков апелляций, накопившихся перед началом нового девятимесячного судебного сезона, пишет издание.

Адвокат Максвелл Дэвид Оскар Маркус в судебных документах утверждал, что соглашение, которое Эпштейн заключил с тогдашним прокурором США в южном округе Флориды Алексом Акостой, о непреследовании его или потенциальных соучастников, должно применяться к одному из трех пунктов обвинения в ее деле, которое рассматривалось в Нью-Йорке.

Мы, конечно, глубоко разочарованы тем, что Верховный суд отказался рассматривать дело Гислейн Максвелл. Но эта борьба не окончена. Серьезные правовые и фактические вопросы остаются нерешенными, и мы будем продолжать использовать все доступные пути для обеспечения правосудия - заявил Маркус.

Адвокат, как указано, не уточнил, какими будут эти варианты после того, как апелляция была отклонена, но это может включать прошение о помиловании у президента, о чем сказал Трамп.

Министерство юстиции отказалось комментировать решение Верховного суда, говорится в публикации.

Напомним

Комиссия Конгресса США обнародовала очередную серию документов наследия Джеффри Эпштейна. Среди документов — новые страницы из личных записей скандального финансиста, включая контакты и календарь. Несмотря на интерес к публикациям, документы предложили лишь ограниченное количество новых данных относительно конкретных связей Эпштейна с политиками.

Опубликование совпало с поездкой Трампа в Великобританию и вновь возобновило интерес к сотрудничеству финансиста Эпштейна с Дональдом Трампом и другими влиятельными фигурами.