Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення
Київ • УНН
Влітку 2025 року музиканта виправдали за більш тяжкими звинуваченнями в рекеті та торгівлі людьми. Відпускати під заставу його тоді відмовилися.
Репера Шона "Diddy" Комбса засудили до чотирьох років і двох місяців в'язниці. Про це повідомляє NBC News, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що музиканта визнали винним у двох епізодах перевезення жінок для заняття проституцією. Крім того, репер змусить виплатити штраф у розмірі 500 000 доларів.
Оскільки Комбс перебуває під вартою з вересня 2024 року, йому буде зараховано понад рік, який вже відбув
Довідково
Американські ЗМІ також писали, що Шон "Diddy" Комбс міг бути замовником вбивства репера Тупака Шакура.
Нагадаємо
Федеральні прокурори США закликали суддю засудити Шона "Diddy" Комбса до понад 11 років ув'язнення. Його визнали винним у перевезенні повій через кордони штатів для сексуальних виступів.
