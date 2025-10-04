Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення

$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 жовтня, 16:00 • 16557 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 25822 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 36390 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 36762 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 24568 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 39352 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 31788 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20393 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20272 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16574 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
81%
753мм
Популярнi новини
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією досягло майже 90% готовностіPhoto3 жовтня, 12:20 • 15132 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 30518 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 22423 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса17:13 • 11306 перегляди
“Шість хвилин”: Бессент кричав на Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому - ЗМІ17:22 • 10173 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 22454 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 30551 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 36390 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 36762 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 39352 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Сумська область
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса17:13 • 11326 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 16552 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 28636 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 31945 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 74891 перегляди
Актуальне
The New York Times
Свіфт
TikTok
Facebook
Instagram

Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Влітку 2025 року музиканта виправдали за більш тяжкими звинуваченнями в рекеті та торгівлі людьми. Відпускати під заставу його тоді відмовилися.

Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення

Репера Шона "Diddy" Комбса засудили до чотирьох років і двох місяців в'язниці. Про це повідомляє NBC News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що музиканта визнали винним у двох епізодах перевезення жінок для заняття проституцією. Крім того, репер змусить виплатити штраф у розмірі 500 000 доларів.

Оскільки Комбс перебуває під вартою з вересня 2024 року, йому буде зараховано понад рік, який вже відбув

- йдеться у повідомленні.

Довідково

Влітку 2025 року музиканта виправдали за більш тяжкими звинуваченнями в рекеті та торгівлі людьми. Відпускати під заставу його тоді відмовилися.

Американські ЗМІ також писали, що Шон "Diddy" Комбс міг бути замовником вбивства репера Тупака Шакура.

Нагадаємо

Федеральні прокурори США закликали суддю засудити Шона "Diddy" Комбса до понад 11 років ув'язнення. Його визнали винним у перевезенні повій через кордони штатів для сексуальних виступів.

Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура09.09.25, 04:55 • 30244 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу