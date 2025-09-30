Для репера "Diddy" прокурори просять не менше 11 років в'язниці

Американські прокурори вимагають для репера Шона "Diddy" Комбса понад 11 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

У вівторок федеральні прокурори США закликали суддю засудити Шона "Diddy" Комбса до більш ніж 11 років ув'язнення цього тижня після того, як хіп-хоп-магнату було винесено обвинувальний вирок за звинуваченнями, пов'язаними з проституцією - йдеться в повідомленні.

Згідно з судовим документом, прокурори вимагали "щонайменше 135 місяців позбавлення волі" та попросили суд оштрафувати Комбса на 500 000 доларів. Окружний суддя США Арун Субраманьян має винести вирок Комбсу під час слухання у п'ятницю на Мангеттені.

55-річному Комбсу загрожує до 20 років позбавлення волі після того, як 2 липня присяжні визнали його винним після двомісячного судового розгляду за двома пунктами звинувачення у перевезенні чоловіків-повій через кордони штатів для участі в сексуальних виступах під впливом наркотиків зі своїми подругами, поки він спостерігав та записував відео.

Доповнення

Присяжні виправдали Комбса за найсерйознішими пунктами звинувачення – рекетом та торгівлею людьми в сексуальних цілях, які могли б призвести до довічного ув'язнення.

Його визнали винним за двома пунктами звинувачення у перевезенні людей для проституції, а саме в організації поїздок подруг і чоловіків, які надають платні сексуальні послуги, для участі в сексуальних контактах, які він знімав на відео. Максимальне покарання за цими звинуваченнями становить 10 років ув'язнення.

Процес проти американського репера та продюсера Шона Комбса (P. Diddy) триває з 5 травня 2025 року в Нью-Йорку. Йому інкримінують торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, насильство та домагання, але артист категорично заперечує всі звинувачення.

30 травня BBC повідомило про свідчення колишньої помічниці Комбса, яка виступила в суді під псевдонімом "Міа". За її словами, вона почала працювати на нього ще у 2009 році у віці близько 20 років і одразу опинилася в "токсичному" та "хаотичному" робочому середовищі.

Міа стверджує, що Комбс неодноразово вдавався до жорстокого поводження: одного разу він кинув у неї тарілку зі спагеті, яка ледь не влучила їй у голову.

У травні до рішення присяжних Дональд Трамп заявляв, що "розгляне факти" у справі репера Шона "Diddy" Комбса перш ніж розглядати питання про помилування.

У липні Deadline з посиланням на джерела в адміністрації Трампа, заявило, що Дональд Трамп всерйоз розглядає можливість надання реперу Шону "Diddy" Комбсу повного президентського помилування напередодні винесення йому вироку, який очікується у жовтні цього року. Білий дім офіційно нічого не каже.

ЗМІ писали, що звхист Шона "Diddy" Комбса звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про помилування після його засудження за злочини, пов'язані з проституцією.