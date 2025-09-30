$41.320.16
Для репера "Diddy" прокурори просять не менше 11 років в'язниці

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Федеральні прокурори США закликали суддю засудити Шона "Diddy" Комбса до понад 11 років ув'язнення. Його визнали винним у перевезенні чоловіків-повій через кордони штатів для сексуальних виступів.

Для репера "Diddy" прокурори просять не менше 11 років в'язниці

Американські прокурори вимагають для репера Шона "Diddy" Комбса понад 11 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

У вівторок федеральні прокурори США закликали суддю засудити Шона  "Diddy" Комбса до більш ніж 11 років ув'язнення цього тижня після того, як хіп-хоп-магнату було винесено обвинувальний вирок за звинуваченнями, пов'язаними з проституцією

- йдеться в повідомленні.

Згідно з судовим документом, прокурори вимагали "щонайменше 135 місяців позбавлення волі" та попросили суд оштрафувати Комбса на 500 000 доларів. Окружний суддя США Арун Субраманьян має винести вирок Комбсу під час слухання у п'ятницю на Мангеттені.

55-річному Комбсу загрожує до 20 років позбавлення волі після того, як 2 липня присяжні визнали його винним після двомісячного судового розгляду за двома пунктами звинувачення у перевезенні чоловіків-повій через кордони штатів для участі в сексуальних виступах під впливом наркотиків зі своїми подругами, поки він спостерігав та записував відео.

Доповнення

Присяжні виправдали Комбса за найсерйознішими пунктами звинувачення – рекетом та торгівлею людьми в сексуальних цілях, які могли б призвести до довічного ув'язнення.

Його визнали винним за двома пунктами звинувачення у перевезенні людей для проституції, а саме в організації поїздок подруг і чоловіків, які надають платні сексуальні послуги, для участі в сексуальних контактах, які він знімав на відео. Максимальне покарання за цими звинуваченнями становить 10 років ув'язнення.

Процес проти американського репера та продюсера Шона Комбса (P. Diddy) триває з 5 травня 2025 року в Нью-Йорку. Йому інкримінують торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, насильство та домагання, але артист категорично заперечує всі звинувачення.

30 травня BBC повідомило про свідчення колишньої помічниці Комбса, яка виступила в суді під псевдонімом "Міа". За її словами, вона почала працювати на нього ще у 2009 році у віці близько 20 років і одразу опинилася в "токсичному" та "хаотичному" робочому середовищі.

Міа стверджує, що Комбс неодноразово вдавався до жорстокого поводження: одного разу він кинув у неї тарілку зі спагеті, яка ледь не влучила їй у голову.

У травні до рішення присяжних Дональд Трамп заявляв, що "розгляне факти" у справі репера Шона "Diddy" Комбса перш ніж розглядати питання про помилування.

У липні Deadline з посиланням на джерела в адміністрації Трампа, заявило, що Дональд Трамп всерйоз розглядає можливість надання реперу Шону "Diddy" Комбсу повного президентського помилування напередодні винесення йому вироку, який очікується у жовтні цього року. Білий дім офіційно нічого не каже.   

ЗМІ писали, що звхист Шона "Diddy" Комбса звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про помилування після його засудження за злочини, пов'язані з проституцією.

Анна Мурашко

