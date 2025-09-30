$41.320.16
Эксклюзив
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВА
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Для рэпера "Diddy" прокуроры просят не менее 11 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Федеральные прокуроры США призвали судью приговорить Шона "Diddy" Комбса к более чем 11 годам тюремного заключения. Его признали виновным в перевозке мужчин-проституток через границы штатов для сексуальных выступлений.

Для рэпера "Diddy" прокуроры просят не менее 11 лет тюрьмы

Американские прокуроры требуют для рэпера Шона "Diddy" Комбса более 11 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Подробности

Во вторник федеральные прокуроры США призвали судью приговорить Шона "Diddy" Комбса к более чем 11 годам тюремного заключения на этой неделе после того, как хип-хоп-магнату был вынесен обвинительный приговор по обвинениям, связанным с проституцией

- говорится в сообщении.

Согласно судебному документу, прокуроры требовали "по меньшей мере 135 месяцев лишения свободы" и попросили суд оштрафовать Комбса на 500 000 долларов. Окружной судья США Арун Субраманьян должен вынести приговор Комбсу во время слушания в пятницу на Манхэттене.

55-летнему Комбсу грозит до 20 лет лишения свободы после того, как 2 июля присяжные признали его виновным после двухмесячного судебного разбирательства по двум пунктам обвинения в перевозке мужчин-проституток через границы штатов для участия в сексуальных выступлениях под воздействием наркотиков со своими подругами, пока он наблюдал и записывал видео.

Дополнение

Присяжные оправдали Комбса по самым серьезным пунктам обвинения – рэкету и торговле людьми в сексуальных целях, которые могли бы привести к пожизненному заключению.

Его признали виновным по двум пунктам обвинения в перевозке людей для проституции, а именно в организации поездок подруг и мужчин, оказывающих платные сексуальные услуги, для участия в сексуальных контактах, которые он снимал на видео. Максимальное наказание по этим обвинениям составляет 10 лет заключения.

Процесс против американского рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy) продолжается с 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Ему инкриминируют торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, насилие и домогательства, но артист категорически отрицает все обвинения.

30 мая BBC сообщило о показаниях бывшей помощницы Комбса, которая выступила в суде под псевдонимом "Миа". По ее словам, она начала работать на него еще в 2009 году в возрасте около 20 лет и сразу оказалась в "токсичной" и "хаотичной" рабочей среде.

Миа утверждает, что Комбс неоднократно прибегал к жестокому обращению: однажды он бросил в нее тарелку со спагетти, которая едва не попала ей в голову.

В мае до решения присяжных Дональд Трамп заявлял, что "рассмотрит факты" по делу рэпера Шона "Diddy" Комбса, прежде чем рассматривать вопрос о помиловании.

В июле Deadline со ссылкой на источники в администрации Трампа заявило, что Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность предоставления рэперу Шону "Diddy" Комбсу полного президентского помилования накануне вынесения ему приговора, который ожидается в октябре этого года. Белый дом официально ничего не говорит.   

СМИ писали, что защита Шона "Diddy" Комбса обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании после его осуждения за преступления, связанные с проституцией.

Анна Мурашко

