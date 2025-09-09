Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура

$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 10386 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 17982 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 22431 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 20713 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 41962 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 25131 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26288 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26565 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27178 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30173 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський привітав українських захисників із Днем воєнної розвідки та відзначив їх державними нагородами 8 вересня, 16:13 • 3168 перегляди
Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц 8 вересня, 16:18 • 4900 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищі 8 вересня, 16:21 • 7822 перегляди
Що змушує їсти більше цукру? Вчені виявили несподівану причину 8 вересня, 17:48 • 4080 перегляди
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 20:07 • 6178 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану 8 вересня, 15:42 • 22428 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном 8 вересня, 13:06 • 22484 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 8 вересня, 06:53 • 76459 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради 8 вересня, 06:30 • 59481 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду 8 вересня, 05:30 • 60340 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Франція
Біла Церква
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни? 8 вересня, 15:39 • 12192 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків 8 вересня, 15:06 • 12354 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 8 вересня, 06:53 • 76459 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином 7 вересня, 08:47 • 40411 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка 6 вересня, 18:22 • 44352 перегляди
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136
The Guardian

Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Дуейн Девіс, обвинувачений у вбивстві Тупака Шакура, заявив, що Шон Комбс (P. Diddy) заплатив 1 мільйон доларів за злочин. Хоча Diddy заперечував це, документи свідчать про інше.

Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура

Дуейн Девіс, якого обвинувачують у вбивстві репера Тупака Шакура, заявив, що Шон Комбс (P. Diddy) нібито заплатив 1 мільйон доларів за організацію злочину. Сам Diddy неодноразово заперечував цю інформацію, проте документи, проаналізовані журналістами, свідчать про інше, інформує УНН з посиланням на USA Today.  

Деталі

Зокрема, у розпорядженні медіа опинився звіт Управління по боротьбі з наркотиками, в якому детально описується секретний поліцейський допит Дуейна Девіса.

Згідно з документом, Девіс під час допиту повідомив, що окрім особистої помсти за свого племінника, якого Тупак Шакур зі своїми друзями нібито побили напередодні, у нього була ще одна причина переслідувати Шакура і його виконавчого директора Маріона Найта. Цією іншою причиною Девіс вказав те, що Diddy призначив винагороду в розмірі 1 мільйона доларів за голови цих двох чоловіків.

Через кілька годин після побиття Тупак Шакур був застрелений з проїжджаючого автомобіля. Він помер через кілька днів, а Найт отримав легке поранення в голову і вижив.

Ще два звинувачення про причетність Diddy до смерті Шакура з'явилися в документах, поданих в рамках низки цивільних позовів проти Diddy. Автори матеріалу вказують, що Diddy хвалився тим, що замовив вбивство, і що він, можливо, заплатив за орендований Кадилак, який використовувався під час стрілянини з автомобіля.

Зазначається, що 55-річний Diddy не був звинувачений у зв'язку зі смертю Шакура і неодноразово заперечував свою причетність.

Представник поліцейського управління Лас-Вегаса повідомив USA TODAY, що Diddy ніколи не був підозрюваним у вбивстві Шакура.

Нагадаємо

13 вересня 1996 року помер один із найвідоміших реперів в історії — Тупак Шакур.  

У 2023 році у США підозрюваний у вбивстві Тупака Шакура був заарештований через два десятиліття після смерті реперів.

Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ06.08.25, 07:58 • 201739 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Лас-Вегас
Сполучені Штати Америки