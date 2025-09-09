Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура
Київ • УНН
Дуейн Девіс, обвинувачений у вбивстві Тупака Шакура, заявив, що Шон Комбс (P. Diddy) заплатив 1 мільйон доларів за злочин. Хоча Diddy заперечував це, документи свідчать про інше.
Дуейн Девіс, якого обвинувачують у вбивстві репера Тупака Шакура, заявив, що Шон Комбс (P. Diddy) нібито заплатив 1 мільйон доларів за організацію злочину. Сам Diddy неодноразово заперечував цю інформацію, проте документи, проаналізовані журналістами, свідчать про інше, інформує УНН з посиланням на USA Today.
Деталі
Зокрема, у розпорядженні медіа опинився звіт Управління по боротьбі з наркотиками, в якому детально описується секретний поліцейський допит Дуейна Девіса.
Згідно з документом, Девіс під час допиту повідомив, що окрім особистої помсти за свого племінника, якого Тупак Шакур зі своїми друзями нібито побили напередодні, у нього була ще одна причина переслідувати Шакура і його виконавчого директора Маріона Найта. Цією іншою причиною Девіс вказав те, що Diddy призначив винагороду в розмірі 1 мільйона доларів за голови цих двох чоловіків.
Через кілька годин після побиття Тупак Шакур був застрелений з проїжджаючого автомобіля. Він помер через кілька днів, а Найт отримав легке поранення в голову і вижив.
Ще два звинувачення про причетність Diddy до смерті Шакура з'явилися в документах, поданих в рамках низки цивільних позовів проти Diddy. Автори матеріалу вказують, що Diddy хвалився тим, що замовив вбивство, і що він, можливо, заплатив за орендований Кадилак, який використовувався під час стрілянини з автомобіля.
Зазначається, що 55-річний Diddy не був звинувачений у зв'язку зі смертю Шакура і неодноразово заперечував свою причетність.
Представник поліцейського управління Лас-Вегаса повідомив USA TODAY, що Diddy ніколи не був підозрюваним у вбивстві Шакура.
Нагадаємо
13 вересня 1996 року помер один із найвідоміших реперів в історії — Тупак Шакур.
У 2023 році у США підозрюваний у вбивстві Тупака Шакура був заарештований через два десятиліття після смерті реперів.
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ06.08.25, 07:58 • 201739 переглядiв