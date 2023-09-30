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Вбивство Тупака Шакура: поліція Лас-Вегаса заарештувала підозрюваного через 27 років

Вбивство Тупака Шакура: поліція Лас-Вегаса заарештувала підозрюваного через 27 років

Київ • УНН

 • 199711 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У США підозрюваний у вбивстві Тупака Шакура був заарештований через два десятиліття після смерті реперів, пише УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

Департамент поліції Лас-Вегаса (LVMPD) заарештував Дуейна "Кефф Д" Девіса в п'ятницю в межах тривалого розслідування нерозкритого вбивства Шакура в 1996 році, повідомили офіційні особи. Агентство Associated Press першим повідомило про арешт.

"Протягом 27 років сім'я Тупака Шакура чекала справедливості", - заявив шериф округу Кларк Кевін Макмахілл на п'ятничній пресконференції.

"Я знаю, що було багато людей, які не вірили, що вбивство Тупака Шакура мало значення для цього поліцейського управління. Я тут, щоб сказати вам, що це просто не так. Тоді це було не так. Сьогодні це не так", - сказав Макмахілл.

За словами лейтенанта LVMPD Джейсона Йоханссона, слідчі на ранньому етапі мали кілька версій, але «ніколи не було необхідних доказів, щоб порушити цю справу і висунути йому кримінальні обвинувачення».

Справа була «пожвавлена» завдяки «власному визнанню» Девісом у 2018 році в інтерв'ю, яке він дав засобам масової інформації, повідомив журналістам Йоханссон.

Арешт стався приблизно через два місяці після того, як у липні поліція LVMPD підтвердила, що виконала ордер на обшук, пов'язаний зі стріляниною з автомобіля, що проїжджав повз, у Лас-Вегасі, в результаті якої загинув 25-річний репер «Changes».

Йоханссон заявив, що поліція «слідувала систематичному плану розслідування» після коментарів Девіса у 2018 році, «провела незліченну кількість допитів та підтвердила численні факти, які не лише відповідали місцю злочину в ніч інциденту, але також підтверджували та відповідали послідовності подій тієї ночі». 

"Ми повинні зробити це нагадуванням про те, що звинувачення у вбивстві не має терміну давності", - сказав Йоханссон.

«Тупак Шакур - легенда музики, і вже довгий час спільнота та весь світ прагнуть справедливості для Тупака. Сьогодні ми робимо цей перший крок», - заявив окружний прокурор округу Кларк Стів Вольфсон.

Вольфсон повідомив, що Девіс, як очікується, постане перед судом у найближчі кілька днів.

Нагадаємо

13 вересня 1996 року помер один із найвідоміших реперів в історії — Тупак Шакур.

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