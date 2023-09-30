Убийство Тупака Шакура: полиция Лас-Вегаса арестовала подозреваемого спустя 27 лет

Детали

Департамент полиции Лас-Вегаса (LVMPD) арестовал Дуэйна "Кефф Д" Дэвиса в пятницу в рамках длительного расследования нераскрытого убийства Шакура в 1996 году, сообщили официальные лица. Агентство Associated Press первым сообщило об аресте.

"В течение 27 лет семья Тупака Шакура ждала справедливости", - заявил шериф округа Кларк Кевин Макмахилл на пятничной пресс-конференции.

"Я знаю, что было много людей, которые не верили, что убийство Тупака Шакура имело значение для этого полицейского управления. Я здесь, чтобы сказать вам, что это просто не так. Тогда это было не так. Сегодня это не так", - сказал Макмахилл.

По словам лейтенанта LVMPD Джейсона Йоханссона, у следователей на раннем этапе было несколько версий, но «никогда не было необходимых доказательств, чтобы возбудить это дело и предъявить ему уголовные обвинения».

Дело было «оживлено» благодаря «собственному признанию» Дэвисом в 2018 году в интервью, которое он дал средствам массовой информации, сообщил журналистам Йоханссон.

Арест произошел примерно через два месяца после того, как в июле полиция LVMPD подтвердила, что выполнила ордер на обыск, связанный со стрельбой из проезжавшего мимо автомобиля в Лас-Вегасе, в результате которой погиб 25-летний рэпер «Changes».

Йоханссон заявил, что полиция «следовала систематическому плану расследования» после комментариев Дэвиса в 2018 году, «провела бесчисленное количество допросов и подтвердила многочисленные факты, которые не только соответствовали месту преступления в ночь инцидента, но также подтверждали и соответствовали последовательности событий той ночи».

"Мы должны сделать это напоминанием о том, что обвинение в убийстве не имеет срока давности", - сказал Йоханссон.

«Тупак Шакур - легенда музыки, и уже долгое время сообщество и весь мир хотят справедливости для Тупака. Сегодня мы делаем этот первый шаг», - заявил окружной прокурор округа Кларк Стив Вольфсон.

Вольфсон сообщил, что Дэвис, как ожидается, предстанет перед судом в ближайшие несколько дней.

Напомним,

13 сентября 1996 года умер один из самых известных рэперов в истории - Тупак Шакур.