Убийство Тупака Шакура: полиция Лас-Вегаса арестовала подозреваемого спустя 27 лет

ukru
10:29 • 11650 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 92507 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 122352 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 150499 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 183972 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136283 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126759 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 172984 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116804 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123228 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 119862 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 103606 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 113723 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104637 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 58070 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 150508 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 183979 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 129209 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 136070 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 172987 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 14024 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104641 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150598 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157759 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 161889 просмотра
Актуальное
Убийство Тупака Шакура: полиция Лас-Вегаса арестовала подозреваемого спустя 27 лет

Убийство Тупака Шакура: полиция Лас-Вегаса арестовала подозреваемого спустя 27 лет

Киев • УНН

 • 199709 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В США подозреваемый в убийстве Тупака Шакура был арестован спустя два десятилетия после смерти рэперов, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Департамент полиции Лас-Вегаса (LVMPD) арестовал Дуэйна "Кефф Д" Дэвиса в пятницу в рамках длительного расследования нераскрытого убийства Шакура в 1996 году, сообщили официальные лица. Агентство Associated Press первым сообщило об аресте.

"В течение 27 лет семья Тупака Шакура ждала справедливости", - заявил шериф округа Кларк Кевин Макмахилл на пятничной пресс-конференции.

"Я знаю, что было много людей, которые не верили, что убийство Тупака Шакура имело значение для этого полицейского управления. Я здесь, чтобы сказать вам, что это просто не так. Тогда это было не так. Сегодня это не так", - сказал Макмахилл.

По словам лейтенанта LVMPD Джейсона Йоханссона, у следователей на раннем этапе было несколько версий, но «никогда не было необходимых доказательств, чтобы возбудить это дело и предъявить ему уголовные обвинения».

Дело было «оживлено» благодаря «собственному признанию» Дэвисом в 2018 году в интервью, которое он дал средствам массовой информации, сообщил журналистам Йоханссон.

Арест произошел примерно через два месяца после того, как в июле полиция LVMPD подтвердила, что выполнила ордер на обыск, связанный со стрельбой из проезжавшего мимо автомобиля в Лас-Вегасе, в результате которой погиб 25-летний рэпер «Changes».

Йоханссон заявил, что полиция «следовала систематическому плану расследования» после комментариев Дэвиса в 2018 году, «провела бесчисленное количество допросов и подтвердила многочисленные факты, которые не только соответствовали месту преступления в ночь инцидента, но также подтверждали и соответствовали последовательности событий той ночи». 

"Мы должны сделать это напоминанием о том, что обвинение в убийстве не имеет срока давности", - сказал Йоханссон.

«Тупак Шакур - легенда музыки, и уже долгое время сообщество и весь мир хотят справедливости для Тупака. Сегодня мы делаем этот первый шаг», - заявил окружной прокурор округа Кларк Стив Вольфсон.

Вольфсон сообщил, что Дэвис, как ожидается, предстанет перед судом в ближайшие несколько дней.

Напомним,

13 сентября 1996 года умер один из самых известных рэперов в истории - Тупак Шакур.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы