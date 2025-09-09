Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 сентября, 17:31 • 10764 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 18861 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 23151 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 21119 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 42308 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 25248 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 26381 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26599 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27208 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30195 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.7м/с
81%
754мм
Популярные новости
Под Киевом парень избил двух мужчин ногами и палкой8 сентября, 17:08 • 2848 просмотра
Молния ударила в лесопилку на Киевщине, возник пожар - ГСЧСVideo8 сентября, 17:14 • 3106 просмотра
Что заставляет есть больше сахара? Ученые обнаружили неожиданную причину8 сентября, 17:48 • 4476 просмотра
Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС8 сентября, 20:07 • 6722 просмотра
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto22:29 • 3434 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 23151 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 22817 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 76863 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 59738 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 60601 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Франция
Белая Церковь
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 12463 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 12592 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 76863 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 40531 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 44460 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Шахед-136
Хранитель

Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Дуэйн Дэвис, обвиняемый в убийстве Тупака Шакура, заявил, что Шон Комбс (P. Diddy) заплатил 1 миллион долларов за преступление. Хотя Diddy отрицал это, документы свидетельствуют об обратном.

Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура

Дуэйн Дэвис, обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура, заявил, что Шон Комбс (P. Diddy) якобы заплатил 1 миллион долларов за организацию преступления. Сам Diddy неоднократно отрицал эту информацию, однако документы, проанализированные журналистами, свидетельствуют об обратном, информирует УНН со ссылкой на USA Today.

Детали

В частности, в распоряжении медиа оказался отчет Управления по борьбе с наркотиками, в котором подробно описывается секретный полицейский допрос Дуэйна Дэвиса.

Согласно документу, Дэвис во время допроса сообщил, что помимо личной мести за своего племянника, которого Тупак Шакур со своими друзьями якобы избили накануне, у него была еще одна причина преследовать Шакура и его исполнительного директора Мэриона Найта. Этой другой причиной Дэвис указал то, что Diddy назначил вознаграждение в размере 1 миллиона долларов за головы этих двух мужчин.

Через несколько часов после избиения Тупак Шакур был застрелен из проезжающего автомобиля. Он умер через несколько дней, а Найт получил легкое ранение в голову и выжил.

Еще два обвинения о причастности Diddy к смерти Шакура появились в документах, поданных в рамках ряда гражданских исков против Diddy. Авторы материала указывают, что Diddy хвастался тем, что заказал убийство, и что он, возможно, заплатил за арендованный Кадиллак, который использовался во время стрельбы из автомобиля.

Отмечается, что 55-летний Diddy не был обвинен в связи со смертью Шакура и неоднократно отрицал свою причастность.

Представитель полицейского управления Лас-Вегаса сообщил USA TODAY, что Diddy никогда не был подозреваемым в убийстве Шакура.

Напомним

13 сентября 1996 года умер один из самых известных рэперов в истории — Тупак Шакур.

В 2023 году в США подозреваемый в убийстве Тупака Шакура был арестован спустя два десятилетия после смерти рэперов.

Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ06.08.25, 07:58 • 201741 просмотр

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Лас-Вегас
Соединённые Штаты