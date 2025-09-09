Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура

Дуэйн Дэвис, обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура, заявил, что Шон Комбс (P. Diddy) якобы заплатил 1 миллион долларов за организацию преступления. Сам Diddy неоднократно отрицал эту информацию, однако документы, проанализированные журналистами, свидетельствуют об обратном, информирует УНН со ссылкой на USA Today.

Детали

В частности, в распоряжении медиа оказался отчет Управления по борьбе с наркотиками, в котором подробно описывается секретный полицейский допрос Дуэйна Дэвиса.

Согласно документу, Дэвис во время допроса сообщил, что помимо личной мести за своего племянника, которого Тупак Шакур со своими друзьями якобы избили накануне, у него была еще одна причина преследовать Шакура и его исполнительного директора Мэриона Найта. Этой другой причиной Дэвис указал то, что Diddy назначил вознаграждение в размере 1 миллиона долларов за головы этих двух мужчин.

Через несколько часов после избиения Тупак Шакур был застрелен из проезжающего автомобиля. Он умер через несколько дней, а Найт получил легкое ранение в голову и выжил.

Еще два обвинения о причастности Diddy к смерти Шакура появились в документах, поданных в рамках ряда гражданских исков против Diddy. Авторы материала указывают, что Diddy хвастался тем, что заказал убийство, и что он, возможно, заплатил за арендованный Кадиллак, который использовался во время стрельбы из автомобиля.

Отмечается, что 55-летний Diddy не был обвинен в связи со смертью Шакура и неоднократно отрицал свою причастность.

Представитель полицейского управления Лас-Вегаса сообщил USA TODAY, что Diddy никогда не был подозреваемым в убийстве Шакура.

Напомним

13 сентября 1996 года умер один из самых известных рэперов в истории — Тупак Шакур.

В 2023 году в США подозреваемый в убийстве Тупака Шакура был арестован спустя два десятилетия после смерти рэперов.

