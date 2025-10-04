Американского рэпера «Diddy» приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения
Киев • УНН
Летом 2025 года музыканта оправдали по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми. Отпускать под залог его тогда отказались.
Рэпера Шона "Diddy" Комбса приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Об этом сообщает NBC News, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что музыкант был признан виновным в двух эпизодах перевозки женщин для занятия проституцией. Кроме того, рэпер будет вынужден выплатить штраф в размере 500 000 долларов.
Поскольку Комбс находится под стражей с сентября 2024 года, ему будет зачтен более чем год, который он уже отбыл
Справка
Летом 2025 года музыканта оправдали по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми. Отпускать под залог его тогда отказались.
Американские СМИ также писали, что Шон "Diddy" Комбс мог быть заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура.
Напомним
Федеральные прокуроры США призвали судью приговорить Шона "Diddy" Комбса к более чем 11 годам тюремного заключения. Его признали виновным в перевозке проституток через границы штатов для сексуальных выступлений.
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура09.09.25, 04:55 • 30240 просмотров