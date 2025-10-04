$41.280.05
16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Американского рэпера «Diddy» приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Летом 2025 года музыканта оправдали по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми. Отпускать под залог его тогда отказались.

Американского рэпера «Diddy» приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения

Рэпера Шона "Diddy" Комбса приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Об этом сообщает NBC News, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что музыкант был признан виновным в двух эпизодах перевозки женщин для занятия проституцией. Кроме того, рэпер будет вынужден выплатить штраф в размере 500 000 долларов.

Поскольку Комбс находится под стражей с сентября 2024 года, ему будет зачтен более чем год, который он уже отбыл

- говорится в сообщении.

Справка

Летом 2025 года музыканта оправдали по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми. Отпускать под залог его тогда отказались.

Американские СМИ также писали, что Шон "Diddy" Комбс мог быть заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура.

Напомним

Федеральные прокуроры США призвали судью приговорить Шона "Diddy" Комбса к более чем 11 годам тюремного заключения. Его признали виновным в перевозке проституток через границы штатов для сексуальных выступлений.

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира