Справа Епштейна: фінансист розпочав війну проти прокурорів приховуючи "масштабне відмивання грошей"

Крім звинувачень в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх, фінансист Джеффрі Епштейн фігурував у справі про масштабне відмивання грошей. Провідний прокурор звернув увагу на всіх, хто був пов'язний з фінансовими транзакціями, проведеними Епштейном з 2003 року. Фінансист та його юридична команда розпочали зустрічну війну з законним представником обвинувачення.

Деталі

Федеральні прокурори розширили розслідування сексуальних злочинів Джеффрі Епштейна в 2007 році, включивши в нього потенційні звинувачення у відмиванні грошей. Провідний прокурор запросив у великого журі видати повістки до суду для "всіх фінансових транзакцій, проведених Епштейном і його шістьма компаніями" з 2003 року. Для отримання записів про рахунки та фінансову діяльність Епштайна, до суду було викликано представників великих фінансових компаній.

Марі Віллафанья, яка на той час була помічником прокурора США Південного округу Флориди, навіть зв'язалася з давнім клієнтом Епштейна з управління активами, Лесом Векснером, мільярдером-бізнесменом, який стоїть за брендами Victoria's Secret і Bath & Body Works, щодо розслідування, згідно з документами та електронними листами. - пише видання.

Як зазначає Вloomberg, у відповідь на це розширення масштабів розслідування, Епштейн "розлютився", і команда юристів впливового фінансиста розпочала агресивну кампанію зі звинувачень на адресу помічника прокурора США.

Юристи Епштейн намагалися довести, що Марі Віллафанья висуває безпідставні звинувачення, з метою змусити одіозного фінансиста піти на угоду зі слідством.

Це була дискредитаційна кампанія у протидії спробам "відстежити гроші". Люди Епштейна тиснули керівництво Віллафанья, щоб воно усунуло її та інших зі справи, намагаючись створити умови для повного закриття справи.

Зрештою, спроби переслідувати Епштейна за сексуальні та фінансові злочини припинилися після того, як високопосадовці прокуратури США доручили прокурорам розпочати переговори про визнання вини з Епштейном.

Ці переговори призвели до угоди про непереслідування на федеральному рівні, оскільки Епштейн визнав себе винним за двома звинуваченнями у сексуальних злочинах на рівні штату

Отже, минуло понад десять років, перш ніж фінанси Епштейна знову потрапили під пильну увагу.

Вільяфанья, який залишив федеральну прокуратуру у 2023 році, відмовився коментувати цю історію, додає Вloomberg.

Також у матеріалі зазначено, що раніше не оприлюднені деталі розслідування фінансових злочинів містилися в 18 000 електронних листів з особистої поштової скриньки Епштейна в Yahoo, є у наявності Bloomberg.

Відповідна переписка почалася приблизно за рік до того, як Епштейн з'явився у в'язниці округу Палм-Біч у червні 2008 року. Вона включає його листування з адвокатами, листування, пов'язане з розслідуванням великого журі, та проекти скарг, які підготували деякі з його адвокатів, звинувачуючи прокуратуру в неправомірних діях. - ідеться у тексті Bloomberg.

Окремо вказується про "обурені, сповнені помилок листи Епштейна щодо розслідування", - ці листи були адресовані друзям і діловим партнерам, зокрема колишньому головному виконавчому директору інвестиційного банку Bear Stearns.

