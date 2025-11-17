Трамп призвал республиканцев проголосовать за публикацию "файлов Эпштейна"

Президент США Дональд Трамп призвал законодателей своей Республиканской партии проголосовать за публикацию документов в отношении покойного осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, пишет УНН.

Республиканцы Палаты представителей должны проголосовать за публикацию «файлов Эпштейна», потому что нам нечего скрывать - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как отмечает BBC, «изменение его недавней позиции последовало за постепенной передачей документов, касающихся опального финансиста, демократами из Палаты представителей, некоторые из которых упоминают Трампа, который всегда отрицал какую-либо связь с сексуальным насилием и торговлей людьми со стороны Эпштейна».

Однако подробности его прошлых отношений с Эпштейном и другими видными деятелями породили домыслы и привели к публичной ссоре с одним из самых ярых сторонников Трампа, отмечает издание.

Как пишет издание, потенциально десятки республиканцев уже дали понять, что готовы выйти из рядов и проголосовать за законопроект, который обяжет правительство США опубликовать все документы, касающиеся Эпштейна и уголовных расследований против него.

Сторонники законопроекта, похоже, набрали достаточно голосов для принятия его Палатой представителей на этой неделе, хотя пока неясно, будет ли он принят Сенатом, другой палатой Конгресса США.

Эпштейна нашли мертвым в его тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году. Позже коронер признал это самоубийством. Он содержался под стражей по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, поскольку ранее, в 2008 году, был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции.

Трамп неоднократно отвергал внимание Белого дома к «файлам Эпштейна», называя их «мистификацией», организованной демократами, чтобы «отвлечь» внимание от работы своей партии.

«Министерство юстиции уже передало общественности десятки тысяч страниц материалов по «делу Эпштейна», изучает деятельность различных деятелей демократов (Билла Клинтона, Рида Хоффмана, Ларри Саммерса и т.д.) и их связи с Эпштейном, а комитет по надзору Палаты представителей может получить все, на что имеет законное право, мне все равно!» - написал Трамп.

Он добавил, что хочет, чтобы республиканцы «вернулись к делу».

Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон высказал аналогичную точку зрения в воскресенье, заявив, что призывы к публикации документов — это целый план действий для оппозиционных демократов.

«У Трампа чистые руки, — заявил Джонсон в интервью Fox News. — Его это не беспокоит. Я постоянно с ним разговариваю. Он не имеет к этому никакого отношения. Он расстроен тем, что они превращают это в политический вопрос».

С момента возвращения в Белый дом Трамп отверг необходимость обнародования большего количества документов, несмотря на то, что это было ключевое требование многих его сторонников и некоторых ключевых союзников.

Трампа обычно фотографировали на светских встречах с Эпштейном, но он неоднократно заявлял, что разорвал контакты с финансистом за годы до осуждения Эпштейна в 2008 году и не знал о его преступной деятельности.

Изменение позиции президента США по этому вопросу произошло после того, как демократы из комитета по надзору Палаты представителей опубликовали три письма по электронной почте, включая переписку между Эпштейном и его давней соратницей Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок заключения за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В некоторых из этих писем есть ссылки на Трампа. В частности, в одном электронном письме, отправленном в 2011 году, Эпштейна к Максвелл. Белый дом заявил в среду, что жертвой, о которой идет речь в электронном письме, была известная обвинительница Эпштейна Вирджиния Джуффре. В электронных письмах нет никаких намеков на какие-либо правонарушения со стороны Трампа, отмечает издание.

Через несколько часов после публикации республиканцы Палаты представителей опубликовали гораздо большую порцию из 20 000 документов, чтобы противодействовать тому, что, по их мнению, было попыткой демократов «избирательно» подготовить документы, чтобы «создать фальшивый нарратив для обсуждения» Трампа.

Как демократы, так и некоторые республиканцы поддерживают законодательство об обнародовании всех документов. Представитель Палаты представителей от республиканцев Томас Масси, один из авторов законопроекта, заявил в интервью ABC News в воскресенье, что за него могут проголосовать до 100 республиканцев.

Законопроект, известный как Закон о прозрачности «файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act), имеет целью заставить Министерство юстиции США обнародовать все несекретные записи, документы, сообщения и материалы расследования, связанные с Эпштейном.

Трамп также должен будет подписать обнародование документов, если оно будет одобрено обеими палатами Конгресса США.

