Трамп призвал республиканцев проголосовать за публикацию "файлов Эпштейна"

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 12322 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 11086 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 8890 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 13329 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 12095 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 23641 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 40705 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33393 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 62967 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32513 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Швейцария уговорила Трампа снизить пошлины США с помощью золота и часов Rolex - Axios16 ноября, 23:40 • 11247 просмотра
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times17 ноября, 00:53 • 14515 просмотра
российские войска нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: погиб человек, среди раненых 14-летняя девочка17 ноября, 01:59 • 5324 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб17 ноября, 02:30 • 12312 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет17 ноября, 02:59 • 23950 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 12299 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 62955 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 58514 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 112076 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 93815 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Одесская область
Балаклия
Реклама
УНН Lite
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety09:03 • 132 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 1322 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 13951 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 33412 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 112076 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Трамп призвал республиканцев проголосовать за публикацию "файлов Эпштейна"

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Президент США Дональд Трамп изменил позицию и теперь призывает республиканцев Палаты представителей проголосовать за публикацию документов по Джеффри Эпштейну. Это изменение произошло после передачи документов демократами, некоторые из которых упоминают Трампа.

Трамп призвал республиканцев проголосовать за публикацию "файлов Эпштейна"

Президент США Дональд Трамп призвал законодателей своей Республиканской партии проголосовать за публикацию документов в отношении покойного осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, пишет УНН.

Республиканцы Палаты представителей должны проголосовать за публикацию «файлов Эпштейна», потому что нам нечего скрывать

- написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как отмечает BBC, «изменение его недавней позиции последовало за постепенной передачей документов, касающихся опального финансиста, демократами из Палаты представителей, некоторые из которых упоминают Трампа, который всегда отрицал какую-либо связь с сексуальным насилием и торговлей людьми со стороны Эпштейна».

Однако подробности его прошлых отношений с Эпштейном и другими видными деятелями породили домыслы и привели к публичной ссоре с одним из самых ярых сторонников Трампа, отмечает издание.

Как пишет издание, потенциально десятки республиканцев уже дали понять, что готовы выйти из рядов и проголосовать за законопроект, который обяжет правительство США опубликовать все документы, касающиеся Эпштейна и уголовных расследований против него.

Сторонники законопроекта, похоже, набрали достаточно голосов для принятия его Палатой представителей на этой неделе, хотя пока неясно, будет ли он принят Сенатом, другой палатой Конгресса США.

Эпштейна нашли мертвым в его тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году. Позже коронер признал это самоубийством. Он содержался под стражей по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, поскольку ранее, в 2008 году, был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции.

Трамп неоднократно отвергал внимание Белого дома к «файлам Эпштейна», называя их «мистификацией», организованной демократами, чтобы «отвлечь» внимание от работы своей партии.

«Министерство юстиции уже передало общественности десятки тысяч страниц материалов по «делу Эпштейна», изучает деятельность различных деятелей демократов (Билла Клинтона, Рида Хоффмана, Ларри Саммерса и т.д.) и их связи с Эпштейном, а комитет по надзору Палаты представителей может получить все, на что имеет законное право, мне все равно!» - написал Трамп.

Он добавил, что хочет, чтобы республиканцы «вернулись к делу».

Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон высказал аналогичную точку зрения в воскресенье, заявив, что призывы к публикации документов — это целый план действий для оппозиционных демократов.

«У Трампа чистые руки, — заявил Джонсон в интервью Fox News. — Его это не беспокоит. Я постоянно с ним разговариваю. Он не имеет к этому никакого отношения. Он расстроен тем, что они превращают это в политический вопрос».

С момента возвращения в Белый дом Трамп отверг необходимость обнародования большего количества документов, несмотря на то, что это было ключевое требование многих его сторонников и некоторых ключевых союзников.

Трампа обычно фотографировали на светских встречах с Эпштейном, но он неоднократно заявлял, что разорвал контакты с финансистом за годы до осуждения Эпштейна в 2008 году и не знал о его преступной деятельности.

Изменение позиции президента США по этому вопросу произошло после того, как демократы из комитета по надзору Палаты представителей опубликовали три письма по электронной почте, включая переписку между Эпштейном и его давней соратницей Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок заключения за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В некоторых из этих писем есть ссылки на Трампа. В частности, в одном электронном письме, отправленном в 2011 году, Эпштейна к Максвелл. Белый дом заявил в среду, что жертвой, о которой идет речь в электронном письме, была известная обвинительница Эпштейна Вирджиния Джуффре. В электронных письмах нет никаких намеков на какие-либо правонарушения со стороны Трампа, отмечает издание.

Через несколько часов после публикации республиканцы Палаты представителей опубликовали гораздо большую порцию из 20 000 документов, чтобы противодействовать тому, что, по их мнению, было попыткой демократов «избирательно» подготовить документы, чтобы «создать фальшивый нарратив для обсуждения» Трампа.

Как демократы, так и некоторые республиканцы поддерживают законодательство об обнародовании всех документов. Представитель Палаты представителей от республиканцев Томас Масси, один из авторов законопроекта, заявил в интервью ABC News в воскресенье, что за него могут проголосовать до 100 республиканцев.

Законопроект, известный как Закон о прозрачности «файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act), имеет целью заставить Министерство юстиции США обнародовать все несекретные записи, документы, сообщения и материалы расследования, связанные с Эпштейном.

Трамп также должен будет подписать обнародование документов, если оно будет одобрено обеими палатами Конгресса США.

Трамп инициирует расследование связей Эпштейна с политическими оппонентами14.11.25, 18:25 • 3287 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Джеффри Эпштейн
Truth Social
Билл Клинтон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Фокс Ньюс
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты