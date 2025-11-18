"Тихо, порося!": Трамп обізвав журналістку, яка запитувала про справу Епштейна
Київ • УНН
В мережі набирає популярності відео, на якому президент США Дональд Трамп називає журналістку "поросям" під час розмови про справу Епштейна.
Президент США Дональд Трамп опинився в центрі нового скандалу після того, як різко обірвав журналістку на борту Air Force One, яка поставила запитання про конфіденційні файли Джеффрі Епштейна. Свідки та ЗМІ стверджують, що Трамп вказав на неї пальцем і наказав: "Тихо, порося" (Quiet, Piggy), що викликало широке обурення у соціальних мережах. Про це пише Іndependent, повідомляє УНН.
Деталі
Інцидент стався у п'ятницю, коли Трамп повертався до Вашингтона. Коли журналістка, яка, за даними The Daily Telegraph, працювала на Bloomberg, спробувала продовжити запитання про Епштейна, Трамп перервав та сказав: "Тихо! Тихо, порося".
Перед цим Трамп зауважив, що має "дуже погані стосунки" з Епштейном. Після інциденту він швидко перейшов до іншого питання, повідомивши про таємне ухвалення рішень щодо планів стосовно Венесуели.
Коментарі Трампа швидко стали вірусними. Користувачі соціальних мереж та оглядачі розкритикували його за використання образливих слів, особливо стосовно жінки-репортера.
