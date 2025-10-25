$41.900.00
Эксклюзив
10:22 • 3240 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 10057 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 13682 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
06:30 • 12998 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 16116 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 30759 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 47842 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36818 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38268 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 31455 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 32231 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 54380 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 47637 просмотра
Число пострадавших в Киеве из-за атаки РФ возросло до 14

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

В результате ночной атаки РФ в Киеве погибли двое мужчин, 36 и 58 лет, оба в Деснянском районе. Общее количество пострадавших возросло до 14 человек, повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты.

Число пострадавших в Киеве из-за атаки РФ возросло до 14

В Киеве уже 14 пострадавших в результате атаки РФ ночью, два человека погибли, сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона в субботу, пишет УНН.

Сейчас цифра увеличилась с 13 пострадавших до 14 пострадавших. Двое погибших

- сказала Поп.

Кроме 36-летнего мужчины, тело которого достали из-под завалов в Деснянском районе, погиб еще 58-летний мужчина, в том же районе, который с тяжелыми ранениями был доставлен в учреждение здравоохранения

- сообщили также в ГУНП в столице в субботу.

Повреждения получили многоэтажные жилые дома, детский сад, учебное заведение, помещения магазинов и транспортные средства.

По словам пресс-секретаря КГВА, в Днепровском районе пострадал детский сад.

Там в основном… не сильно пострадала внутренняя его территория. Также есть выбитые стекла, и частично пострадала крыша. Электроэнергия и водоснабжение присутствует. С понедельника он уже будет функционировать. Также группы с понедельника смогут ходить в дошкольное учебное заведение, но, возможно, несколько групп будет переведено в другое соседнее дошкольное учебное заведение до полного восстановления садика

- сказала Поп.

Напомним

Ранее было известно о двух погибших и 12 пострадавших из-за атаки РФ на Киев.

Пострадавших от ночной атаки рф баллистикой в Киеве уже 1225.10.25, 11:44 • 1614 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киев