Число пострадавших в Киеве из-за атаки РФ возросло до 14

В Киеве уже 14 пострадавших в результате атаки РФ ночью, два человека погибли, сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона в субботу, пишет УНН.

Кроме 36-летнего мужчины, тело которого достали из-под завалов в Деснянском районе, погиб еще 58-летний мужчина, в том же районе, который с тяжелыми ранениями был доставлен в учреждение здравоохранения

Повреждения получили многоэтажные жилые дома, детский сад, учебное заведение, помещения магазинов и транспортные средства.

По словам пресс-секретаря КГВА, в Днепровском районе пострадал детский сад.

Там в основном… не сильно пострадала внутренняя его территория. Также есть выбитые стекла, и частично пострадала крыша. Электроэнергия и водоснабжение присутствует. С понедельника он уже будет функционировать. Также группы с понедельника смогут ходить в дошкольное учебное заведение, но, возможно, несколько групп будет переведено в другое соседнее дошкольное учебное заведение до полного восстановления садика