Число пострадавших в Киеве из-за атаки РФ возросло до 14
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ в Киеве погибли двое мужчин, 36 и 58 лет, оба в Деснянском районе. Общее количество пострадавших возросло до 14 человек, повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты.
В Киеве уже 14 пострадавших в результате атаки РФ ночью, два человека погибли, сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона в субботу, пишет УНН.
Сейчас цифра увеличилась с 13 пострадавших до 14 пострадавших. Двое погибших
Кроме 36-летнего мужчины, тело которого достали из-под завалов в Деснянском районе, погиб еще 58-летний мужчина, в том же районе, который с тяжелыми ранениями был доставлен в учреждение здравоохранения
Повреждения получили многоэтажные жилые дома, детский сад, учебное заведение, помещения магазинов и транспортные средства.
По словам пресс-секретаря КГВА, в Днепровском районе пострадал детский сад.
Там в основном… не сильно пострадала внутренняя его территория. Также есть выбитые стекла, и частично пострадала крыша. Электроэнергия и водоснабжение присутствует. С понедельника он уже будет функционировать. Также группы с понедельника смогут ходить в дошкольное учебное заведение, но, возможно, несколько групп будет переведено в другое соседнее дошкольное учебное заведение до полного восстановления садика
Напомним
Ранее было известно о двух погибших и 12 пострадавших из-за атаки РФ на Киев.
