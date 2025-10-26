Нічна атака на Київ: п'ятеро постраждалих, серед них діти
Київ • УНН
Внаслідок атаки на Київ в ніч на 26 жовтня постраждали п'ятеро людей, включаючи двох дітей, одну дитину госпіталізовано. У Деснянському та Оболонському районах зафіксовані пожежі та пошкодження житлових будинків.
Внаслідок атаки на Київ у ніч на неділю, 26 жовтня, постраждало щонайменше п'ятеро людини, серед них дві дитини, одну госпіталізовано. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, двом людям надано допомогу на місці, без подальшої госпіталізації.
Ткаченко також розповів про інші наслідки ворожих ударів по столиці. Так, у Деснянському районі на одній з локацій вирує пожежа.
Горить багатоквартирний житловий будинок. За іншою адресою вибило вікна вибуховою хвилею
Крім того, за його словами, в Оболонському районі столиці уламками пошкоджено дах багатоповерхівки.
Нагадаємо
Київ у ніч на неділю, 26 жовтня, зазнав ворожої атаки. У Деснянському районі росіяни влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів. За його словами, за іншою адресою в Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на 16-поверховий будинок.
