Ночная атака на Киев: пятеро пострадавших, среди них дети
Киев • УНН
В результате атаки на Киев в ночь на 26 октября пострадали пять человек, включая двух детей, один ребенок госпитализирован. В Деснянском и Оболонском районах зафиксированы пожары и повреждения жилых домов.
В результате атаки на Киев в ночь на воскресенье, 26 октября, пострадали по меньшей мере пять человек, среди них двое детей, один госпитализирован. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, двум людям оказана помощь на месте, без дальнейшей госпитализации.
Ткаченко также рассказал о других последствиях вражеских ударов по столице. Так, в Деснянском районе на одной из локаций бушует пожар.
Горит многоквартирный жилой дом. По другому адресу выбило окна взрывной волной
Кроме того, по его словам, в Оболонском районе столицы обломками повреждена крыша многоэтажки.
Напомним
Киев в ночь на воскресенье, 26 октября, подвергся вражеской атаке. В Деснянском районе россияне попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. По его словам, по другому адресу в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.
