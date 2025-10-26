Ночная атака на Киев: пятеро пострадавших, среди них дети

$41.900.00
48.550.00
ukenru
25 октября, 19:33 • 10336 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 23791 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 30629 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 28542 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 39545 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 22963 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 20087 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 33420 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49619 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38341 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
87%
744мм
Популярные новости
Новый вид бабочек в США назвали в честь убитой украинки Ирины ЗаруцкойPhoto25 октября, 15:50 • 7714 просмотра
Посланник путина в Вашингтоне очертил "главные условия" для скорейшего окончания войны в Украине25 октября, 16:15 • 7474 просмотра
Сырский посетил Покровское направление и акцентировал командирам на недопустимости искажения информации25 октября, 18:05 • 3902 просмотра
Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты20:29 • 4692 просмотра
Добил HIMARS: украинские военные отбили наступление врага в Донецкой области, оккупанты застряли в болотеVideo20:58 • 5046 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 26487 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 39545 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 41181 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 62818 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 58224 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 15320 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 21005 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 22688 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 24438 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 27472 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фокс Ньюс
Truth Social
Холм

Ночная атака на Киев: пятеро пострадавших, среди них дети

Киев • УНН

 • 644 просмотра

В результате атаки на Киев в ночь на 26 октября пострадали пять человек, включая двух детей, один ребенок госпитализирован. В Деснянском и Оболонском районах зафиксированы пожары и повреждения жилых домов.

Ночная атака на Киев: пятеро пострадавших, среди них дети

В результате атаки на Киев в ночь на воскресенье, 26 октября, пострадали по меньшей мере пять человек, среди них двое детей, один госпитализирован. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, двум людям оказана помощь на месте, без дальнейшей госпитализации.

Ткаченко также рассказал о других последствиях вражеских ударов по столице. Так, в Деснянском районе на одной из локаций бушует пожар.

Горит многоквартирный жилой дом. По другому адресу выбило окна взрывной волной

- написал руководитель КГВА.

Кроме того, по его словам, в Оболонском районе столицы обломками повреждена крыша многоэтажки.

Напомним

Киев в ночь на воскресенье, 26 октября, подвергся вражеской атаке. В Деснянском районе россияне попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. По его словам, по другому адресу в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.

Пожары в Деснянском и Дарницком районах Киева полностью ликвидированы после российского удара - ГСЧС26.10.25, 00:59 • 2268 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киев