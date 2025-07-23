«Я не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми» – Кравченко об изменениях в законодательстве

Генпрокурор Руслан Кравченко, комментируя изменения в законодательстве, касающиеся работы органов прокуратуры в условиях военного положения, указал, что не считает, что НАБУ и САП теперь стали зависимыми от Офиса Генпрокурора. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Анализируя принятые изменения в законодательство, я не считаю, что САП и НАБУ стали зависимыми. Они независимые органы, они действуют и осуществляют свою деятельность - заявил Генпрокурор.

Кравченко также указал, что на сегодняшней встрече с Президентом и руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов ведомства договорились работать конструктивно - каждый по своему направлению.

Мы обсудили (на совещании с президентом и главами правоохранительных и антикоррупционных органов - ред.), договорились работать конструктивно вместе, каждый по своему, каждый по своему направлению деятельности и никто не будет мешать работать, потому что у каждого достаточное количество уголовных производств и работы. Нам нечего делить. Это моя позиция как Генерального прокурора. - подчеркнул Кравченко.

Кравченко заявил, что не будет злоупотреблять правами, которые он получил в результате изменений, регулирующих деятельность НАБУ и САП.

Я могу пообещать, что я не буду злоупотреблять правами, а проверить это можно будет только событиями, которые произойдут в будущем. Могу кровью расписаться, если надо - заявил он.

Напомним

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП. Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее выполнения.

В тот же день вечером стало известно, что Президент подписал документ.

По словам Руслана Кравченко, законодательные изменения касаются кадровых вопросов, которые дают возможность усилить кадровый потенциал органов прокуратуры.