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«Я не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми» – Кравченко об изменениях в законодательстве

Киев • УНН

 • 1748 просмотра

Генпрокурор Кравченко не считает НАБУ и САП зависимыми после законодательных изменений, подчеркивая их независимость. Он обещает не злоупотреблять новыми полномочиями, полученными по закону № 12414.

«Я не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми» – Кравченко об изменениях в законодательстве

Генпрокурор Руслан Кравченко, комментируя изменения в законодательстве, касающиеся работы органов прокуратуры в условиях военного положения, указал, что не считает, что НАБУ и САП теперь стали зависимыми от Офиса Генпрокурора. Об этом сообщает корреспондент УНН

Анализируя принятые изменения в законодательство, я не считаю, что САП и НАБУ стали зависимыми. Они независимые органы, они действуют и осуществляют свою деятельность

- заявил Генпрокурор.

Кравченко также указал, что на сегодняшней встрече с Президентом и руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов ведомства договорились работать конструктивно - каждый по своему направлению. 

Мы обсудили (на совещании с президентом и главами правоохранительных и антикоррупционных органов - ред.), договорились работать конструктивно вместе, каждый по своему, каждый по своему направлению деятельности и никто не будет мешать работать, потому что у каждого достаточное количество уголовных производств и работы. Нам нечего делить. Это моя позиция как Генерального прокурора.

- подчеркнул Кравченко. 

Кравченко заявил, что не будет злоупотреблять правами, которые он получил в результате изменений, регулирующих деятельность НАБУ и САП. 

Я могу пообещать, что я не буду злоупотреблять правами, а проверить это можно будет только событиями, которые произойдут в будущем. Могу кровью расписаться, если надо

- заявил он. 

Напомним

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП. Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее выполнения.

В тот же день вечером стало известно, что Президент подписал документ.

По словам Руслана Кравченко, законодательные изменения касаются кадровых вопросов, которые дают возможность усилить кадровый потенциал органов прокуратуры.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Андрей Костин
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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