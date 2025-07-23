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"Домовились працювати конструктивно" - Кравченко про зустріч із главами НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 2102 перегляди

Генпрокурор Кравченко не вважає НАБУ та САП залежними після законодавчих змін, підкреслюючи їхню незалежність. Він обіцяє не зловживати новими повноваженнями, отриманими за законом № 12414.

"Домовились працювати конструктивно" - Кравченко про зустріч із главами НАБУ та САП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко на брифінгу після наради у Президента Володимира Зеленського з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів наголосив, що відомства домовились працювати конструктивно - кожен за своїм напрямком.  Про це повідомляє кореспондент УНН.   

Ми обговорили (на нараді із президентом та главами правоохоронних та антикорупційних органів - ред.), домовились працювати конструктивно разом, кожний по своєму кожний по своєму напрямку діяльності і ніхто не буде заважати працювати, тому що у кожного достатня кількість кримінальних проваджень та роботи. Нам нема що ділити. Це є позиція моя як Генерального прокурора.

- наголосив Кравченко. 

Кравченко також вказав, що після змін законодавства не вважає, що НАБУ та САП тепер стали залежними від Офісу Генпрокурора. 

Аналізуючи прийняті зміни до законодавства, я не вважаю, що САП та НАБУ стали залежними. Вони незалежні органи, вони діють і здійснюють свою діяльність

- заявив Генпрокурор.

Також Генпрокурор наголосив, що не зловживатиме правами, які він отримав внаслідок змін, що регулюють діяльність НАБУ та САП. 

Я можу пообіцяти що я не буду зловживати правами, а перевірити це можна буде лише подіями, які відбудуться в майбутньому. Можу кровʼю розписатися, якщо треба

- заявив він. 

Нагадаємо

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП. Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.

Також Генпрокурор має право надавати письмові вказівки керівникам органів досудового розслідування, які будуть обов’язковими для виконання. Передусім йдеться про надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання.

В той же день ввечері стало відомо, що Президент підписав документ.

За словами Руслана Кравченка, законодавчі зміни стосуються кадрових питань, які дають можливість посилити кадровий потенціал органів прокуратури.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Андрій Костін
Національне антикорупційне бюро України
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