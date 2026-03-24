Разоблачена агентурно-боевая сеть рф, которая шпионила за ВСУ, готовила теракты и заказные убийства - Кравченко

Правоохранители разоблачили агентурно-боевую сеть рф, участники которой собирали разведданные о Силах обороны Украины, готовили теракты и заказные убийства на территории Украины. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

В состав сети входили 10 человек. Они собирали информацию о местах дислокации, перемещениях, вооружении, технике и личном составе ВСУ в Краматорском и Покровском районах Донецкой области, а также на Харьковщине. Кроме того, фиксировали последствия вражеских ударов и передавали собранные данные через мессенджеры российским кураторам - говорится в сообщении.

В Краматорске агенты получили задание установить заведение питания, где часто находятся украинские военнослужащие, чтобы в дальнейшем совершить там теракт. Взрывное устройство для этого им сбросили с беспилотника в заранее определенном месте.

Также участники сети готовили заказные убийства публичных лиц и военнослужащих в разных регионах Украины. Среди потенциальных жертв – советник Министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко, а также гражданин РФ, боец РДК Илья Богданов, который с 2014 года воюет на стороне Украины.

Для подготовки преступлений они отслеживали адреса проживания и маршруты передвижения будущих жертв. Собранную информацию обобщал и передавал представителям спецслужб РФ завербованный врагом судебный эксперт из Полтавы.

В ходе спецоперации ликвидирован вооруженный киллер, участник сети, который оказал вооруженное сопротивление. По данным следствия, он прошел подготовку на временно оккупированной территории Донецкой области и был направлен на подконтрольную Украине территорию для изготовления и закладки самодельных взрывных устройств - подчеркнул Кравченко.

В ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, компоненты к взрывным устройствам, средства связи и технику с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами. Один из задержанных во время допроса также признал, что ранее совершил подрыв на автостоянке, действуя в интересах армии РФ.

Участникам сети инкриминированы государственная измена, коллаборационная деятельность, несанкционированное распространение информации о ВСУ, подготовка к террористическому акту и незаконное обращение с оружием

(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1; ч. 2 ст. 114-2; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Помощь государству-агрессору не имеет оправданий. Предатели будут отвечать по закону. Работаем дальше, - резюмировал Генеральный прокурор.

