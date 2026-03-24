$43.830.0150.880.21
ukenru
Эксклюзив
12:22 • 32 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.2м/с
30%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Харьковская область
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Фильм
Financial Times

Разоблачена агентурно-боевая сеть рф, которая шпионила за ВСУ, готовила теракты и заказные убийства - Кравченко

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Правоохранители задержали 10 агентов рф, которые шпионили за ВСУ и планировали теракты. В ходе спецоперации ликвидирован киллер и изъята взрывчатка.

Правоохранители разоблачили агентурно-боевую сеть рф, участники которой собирали разведданные о Силах обороны Украины, готовили теракты и заказные убийства на территории Украины. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

В состав сети входили 10 человек. Они собирали информацию о местах дислокации, перемещениях, вооружении, технике и личном составе ВСУ в Краматорском и Покровском районах Донецкой области, а также на Харьковщине. Кроме того, фиксировали последствия вражеских ударов и передавали собранные данные через мессенджеры российским кураторам

- говорится в сообщении.

В Краматорске агенты получили задание установить заведение питания, где часто находятся украинские военнослужащие, чтобы в дальнейшем совершить там теракт. Взрывное устройство для этого им сбросили с беспилотника в заранее определенном месте.

Также участники сети готовили заказные убийства публичных лиц и военнослужащих в разных регионах Украины. Среди потенциальных жертв – советник Министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко, а также гражданин РФ, боец РДК Илья Богданов, который с 2014 года воюет на стороне Украины.

Для подготовки преступлений они отслеживали адреса проживания и маршруты передвижения будущих жертв. Собранную информацию обобщал и передавал представителям спецслужб РФ завербованный врагом судебный эксперт из Полтавы.

В ходе спецоперации ликвидирован вооруженный киллер, участник сети, который оказал вооруженное сопротивление. По данным следствия, он прошел подготовку на временно оккупированной территории Донецкой области и был направлен на подконтрольную Украине территорию для изготовления и закладки самодельных взрывных устройств

- подчеркнул Кравченко.

В ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, компоненты к взрывным устройствам, средства связи и технику с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами. Один из задержанных во время допроса также признал, что ранее совершил подрыв на автостоянке, действуя в интересах армии РФ.

Участникам сети инкриминированы государственная измена, коллаборационная деятельность, несанкционированное распространение информации о ВСУ, подготовка к террористическому акту и незаконное обращение с оружием

(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1; ч. 2 ст. 114-2; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Помощь государству-агрессору не имеет оправданий. Предатели будут отвечать по закону. Работаем дальше, - резюмировал Генеральный прокурор.

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Техника
Обыск
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Донецкая область
Харьковская область
Андрей Костин
Вооруженные силы Украины
Украина
Краматорск
Полтава