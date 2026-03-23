Подозреваемый в теракте с двойным взрывом в Буче задержан - Генпрокурор

По делу об утреннем двойном теракте в Буче под Киевом задержан подозреваемый исполнитель, устанавливаются все причастные, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Как отметил Генпрокурор, по данным следствия, утром в 5:34 поступило сообщение о взрыве. "Самодельное взрывное устройство было заложено вблизи жилого дома. После прибытия на место экстренных служб и правоохранителей во время проведения первоочередных следственных действий около 7:35 произошел второй взрыв", - указал он.

Двойной взрыв в Буче квалифицируют как теракт - полиция

"Первое взрывное устройство было заложено под скамейкой возле многоэтажного дома. Взрывом выбиты окна, поврежден фасад и газовые сети. Пожара удалось избежать. По предварительным данным, второе устройство также находилось рядом, и его подорвали дистанционно", - сообщил Кравченко.

В рамках расследования установлен и задержан непосредственный исполнитель – гражданин Украины 2004 года рождения. Следствие также располагает информацией о других лицах, причастных к этому преступлению. Продолжаются мероприятия по их установлению и задержанию

"По факту теракта начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 258 УК Украины. Благодаря слаженной работе прокуратуры, СБУ и Национальной полиции, преступление удалось раскрыть", - подчеркнул Генпрокурор.

События в Буче не единичны. За последние месяцы аналогичные теракты и попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе. Общий почерк этих преступлений: самодельные взрывные устройства, дистанционный подрыв, координация через мессенджеры и вербовка исполнителей. Органы прокуратуры считают, что речь идет о системной подрывной деятельности российских спецслужб, направленной на атаки против правоохранителей, военных и гражданской безопасности внутри страны. Мы делаем все возможное, чтобы ни исполнитель, ни организаторы, ни заказчики не избежали ответственности. Работаем дальше