Підозрюваного у теракті з подвійним вибухом в Бучі затримано - Генпрокурор

У справі про ранковий подвійний теракт у Бучі, що під Києвом, затримано підозрюваного виконавця, встановлюються всі причетні, повідомив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Як зазначив Генпрокурор, за даними слідства, вранці о 5:34 надійшло повідомлення про вибух. "Саморобний вибуховий пристрій було закладено поблизу житлового будинку. Після прибуття на місце екстрених служб і правоохоронців під час проведення першочергових слідчих дій близько 7:35 стався другий вибух", - вказав він.

Подвійний вибух у Бучі кваліфікують як теракт - поліція

"Перший вибуховий пристрій був закладений під лавкою біля багатоповерхового будинку. Вибухом вибито вікна, пошкоджено фасад і газові мережі. Пожежі вдалося уникнути. За попередніми даними, другий пристрій також знаходився поруч, і його підірвали дистанційно", - повідомив Кравченко.

У межах розслідування встановлено та затримано безпосереднього виконавця – громадянина України 2004 року народження. Слідство також володіє інформацією про інших осіб, причетних до цього злочину. Тривають заходи для їх встановлення і затримання

"За фактом теракту розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 258 КК України. Завдяки злагодженій роботі прокуратури, СБУ та Національної поліції, злочин вдалося розкрити", - наголосив Генпрокурор.

Події у Бучі не є поодинокими. За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві й Одесі. Спільний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців. Органи прокуратури вважають, що йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни. Ми робимо все можливе щоб ні виконавець, ні організатори, ні замовники не уникли відповідальності. Працюємо далі