Підозрюваного у теракті з подвійним вибухом в Бучі затримано - Генпрокурор
Правоохоронці затримали 20-річного чоловіка за дистанційний підрив двох пристроїв у Бучі. Внаслідок ранкових вибухів поранення отримали двоє силовиків.
У справі про ранковий подвійний теракт у Бучі, що під Києвом, затримано підозрюваного виконавця, встановлюються всі причетні, повідомив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.
У Бучі правоохоронці затримали виконавця сьогоднішнього подвійного теракту, внаслідок якого дістали поранення двоє правоохоронців
Як зазначив Генпрокурор, за даними слідства, вранці о 5:34 надійшло повідомлення про вибух. "Саморобний вибуховий пристрій було закладено поблизу житлового будинку. Після прибуття на місце екстрених служб і правоохоронців під час проведення першочергових слідчих дій близько 7:35 стався другий вибух", - вказав він.
Подвійний вибух у Бучі кваліфікують як теракт - поліція23.03.26, 09:42 • 4492 перегляди
"Перший вибуховий пристрій був закладений під лавкою біля багатоповерхового будинку. Вибухом вибито вікна, пошкоджено фасад і газові мережі. Пожежі вдалося уникнути. За попередніми даними, другий пристрій також знаходився поруч, і його підірвали дистанційно", - повідомив Кравченко.
У межах розслідування встановлено та затримано безпосереднього виконавця – громадянина України 2004 року народження. Слідство також володіє інформацією про інших осіб, причетних до цього злочину. Тривають заходи для їх встановлення і затримання
"За фактом теракту розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 258 КК України. Завдяки злагодженій роботі прокуратури, СБУ та Національної поліції, злочин вдалося розкрити", - наголосив Генпрокурор.
Події у Бучі не є поодинокими. За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві й Одесі. Спільний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців. Органи прокуратури вважають, що йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни. Ми робимо все можливе щоб ні виконавець, ні організатори, ні замовники не уникли відповідальності. Працюємо далі
Подвійний вибух у Бучі кваліфікують як теракт - поліція23.03.26, 09:42 • 4492 перегляди