Підозрюваного у теракті з подвійним вибухом в Бучі затримано - Генпрокурор

Ексклюзив
13:02 • 7476 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
09:58 • 31175 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
09:48 • 26929 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
09:16 • 48998 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
22 березня, 20:58 • 47390 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 84455 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 95716 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 164581 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 77042 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 78912 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Популярнi новини
У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо23 березня, 06:49 • 15587 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді23 березня, 07:19 • 43781 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23 березня, 07:36 • 67009 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 19850 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14075 перегляди
Публікації
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
13:02 • 7424 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14128 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 19902 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Ексклюзив
09:58 • 31138 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 48960 перегляди
Підозрюваного у теракті з подвійним вибухом в Бучі затримано - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 10624 перегляди

Правоохоронці затримали 20-річного чоловіка за дистанційний підрив двох пристроїв у Бучі. Внаслідок ранкових вибухів поранення отримали двоє силовиків.

У справі про ранковий подвійний теракт у Бучі, що під Києвом, затримано підозрюваного виконавця, встановлюються всі причетні, повідомив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

У Бучі правоохоронці затримали виконавця сьогоднішнього подвійного теракту, внаслідок якого дістали поранення двоє правоохоронців

- написав Кравченко.

Деталі

Як зазначив Генпрокурор, за даними слідства, вранці о 5:34 надійшло повідомлення про вибух. "Саморобний вибуховий пристрій було закладено поблизу житлового будинку. Після прибуття на місце екстрених служб і правоохоронців під час проведення першочергових слідчих дій близько 7:35 стався другий вибух", - вказав він.

Подвійний вибух у Бучі кваліфікують як теракт - поліція23.03.26, 09:42 • 4492 перегляди

"Перший вибуховий пристрій був закладений під лавкою біля багатоповерхового будинку. Вибухом вибито вікна, пошкоджено фасад і газові мережі. Пожежі вдалося уникнути. За попередніми даними, другий пристрій також знаходився поруч, і його підірвали дистанційно", - повідомив Кравченко.

У межах розслідування встановлено та затримано безпосереднього виконавця – громадянина України 2004 року народження. Слідство також володіє інформацією про інших осіб, причетних до цього злочину. Тривають заходи для їх встановлення і затримання

- зазначив Генпрокурор.

"За фактом теракту розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 258 КК України. Завдяки злагодженій роботі прокуратури, СБУ та Національної поліції, злочин вдалося розкрити", - наголосив Генпрокурор.

Події у Бучі не є поодинокими. За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві й Одесі. Спільний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців. Органи прокуратури вважають, що йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни. Ми робимо все можливе щоб ні виконавець, ні організатори, ні замовники не уникли відповідальності. Працюємо далі

- підкреслив Кравченко.

