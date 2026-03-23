Подвійний вибух у Бучі кваліфікують як теракт - поліція
Київ • УНН
У Бучі через два вибухи постраждали двоє правоохоронців та пошкоджено житловий будинок. Поліція оточила район і встановлює обставини терористичного акту.
Подвійний вибух у Бучі, що під Києвом, внаслідок якого поранено двох правоохоронців, кваліфікували як теракт, повідомили у понеділок у ГУНП у Київській області, пише УНН.
Поліцейські Київщини працюють на місці теракту у Бучанському районі
Як зазначили у поліції, сьогодні о 5:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення від жительки міста Буча про вибух, який стався на вулиці. Внаслідок вибухової хвилі у її будинку було пошкоджено вікна.
На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, а також вибухотехніки поліції Київщини. Правоохоронці одразу відповідно до алгоритму дій по терористичним загрозам огородили територію та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху. Під час відпрацювання виклику на місці події стався ще один вибух
Поліція закликала громадян "неухильно дотримуватися вимог правоохоронців щодо встановлених обмежень на доступ та пересування на визначеній території".
"Профільні служби продовжують працювати на місці події та встановлювати всі обставини", - зазначили у поліції.
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23.03.26, 09:36 • 27247 переглядiв