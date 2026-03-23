Двойной взрыв в Буче квалифицируют как теракт - полиция

22 марта, 20:58 • 19230 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 16:43 • 49338 просмотра
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 51516 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 71845 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 114696 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 69421 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 74495 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 79490 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 69233 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 80323 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Генсек НАТО призвал Европу активнее реагировать на войну с Ираном22 марта, 22:14 • 12922 просмотра
Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые22 марта, 22:33 • 19958 просмотра
Штормы на Гавайях нанесли ущерб на 1 миллиард долларов – губернатор22 марта, 23:53 • 17958 просмотра
В США опубликовали ранее неизвестные фото Нила Армстронга после аварии миссии Джемини-8Photo23 марта, 00:10 • 20304 просмотра
Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей07:36 • 11998 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 114646 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 78501 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 72280 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 142939 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 97041 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 38298 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 41313 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 40629 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 42592 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 39948 просмотра
Двойной взрыв в Буче квалифицируют как теракт - полиция

Киев • УНН

 • 728 просмотра

В Буче из-за двух взрывов пострадали двое правоохранителей и поврежден жилой дом. Полиция оцепила район и устанавливает обстоятельства террористического акта.

Двойной взрыв в Буче квалифицируют как теракт - полиция

Двойной взрыв в Буче под Киевом, в результате которого ранены двое правоохранителей, квалифицирован как теракт, сообщили в понедельник в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Полицейские Киевщины работают на месте теракта в Бучанском районе

- сообщили в полиции.

Как отметили в полиции, сегодня в 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение от жительницы города Буча о взрыве, который произошел на улице. В результате взрывной волны в ее доме были повреждены окна.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, а также взрывотехники полиции Киевщины. Правоохранители сразу в соответствии с алгоритмом действий по террористическим угрозам оградили территорию и предупредили жителей об опасности повторного взрыва. Во время отработки вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв

- указали в полиции.

Полиция призвала граждан "неукоснительно соблюдать требования правоохранителей относительно установленных ограничений на доступ и передвижение на определенной территории".

"Профильные службы продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все обстоятельства", - отметили в полиции.

Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей23.03.26, 09:36 • 13299 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
Война в Украине
Киевская область