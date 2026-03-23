Двойной взрыв в Буче квалифицируют как теракт - полиция
Киев • УНН
В Буче из-за двух взрывов пострадали двое правоохранителей и поврежден жилой дом. Полиция оцепила район и устанавливает обстоятельства террористического акта.
Двойной взрыв в Буче под Киевом, в результате которого ранены двое правоохранителей, квалифицирован как теракт, сообщили в понедельник в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.
Полицейские Киевщины работают на месте теракта в Бучанском районе
Как отметили в полиции, сегодня в 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение от жительницы города Буча о взрыве, который произошел на улице. В результате взрывной волны в ее доме были повреждены окна.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, а также взрывотехники полиции Киевщины. Правоохранители сразу в соответствии с алгоритмом действий по террористическим угрозам оградили территорию и предупредили жителей об опасности повторного взрыва. Во время отработки вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв
Полиция призвала граждан "неукоснительно соблюдать требования правоохранителей относительно установленных ограничений на доступ и передвижение на определенной территории".
"Профильные службы продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все обстоятельства", - отметили в полиции.
