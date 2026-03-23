Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей
Киев • УНН
Вблизи жилого дома в Буче сдетонировали неизвестные устройства. Двое правоохранителей получили ранения средней тяжести, угрозы их жизни нет.
В Буче под Киевом утром произошел взрыв неизвестного предмета возле многоэтажки, а затем - повторный взрыв, в результате которого ранены двое правоохранителей, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома
По его словам, в результате взрыва повреждено остекление окон в доме.
Впоследствии рядом произошел еще один взрыв неизвестного устройства. В результате двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости в стационарном пребывании
На месте происшествия, по его словам, работают все необходимые оперативные службы - полиция, взрывотехники, спасатели. Территория ограждена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.
"Прошу жителей быть максимально внимательными. В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать. Немедленно сообщайте о таких находках в полицию или по номеру 101 или 102", - подчеркнул глава ОВА.
"Ситуация находится на контроле. Дополнительная информация будет сообщена после уточнения всех обстоятельств", - добавил он.
В черниговском магазине сети АТБ произошел взрыв - что известно22.03.26, 14:22 • 8690 просмотров