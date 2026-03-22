В черниговском магазине сети АТБ произошел взрыв - что известно

В воскресенье, 22 марта, произошел взрыв в магазине сети "АТБ" в Чернигове. Об этом сообщил в Telegram начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает УНН.

По данным начальника военной администрации, в супермаркете АТБ по улице Летной взорвался неизвестный предмет.

Травмированы 4 человека, они доставлены в больницу. На месте работают все экстренные службы - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в больницу доставили трех пострадавших - мужчину и двух женщин.

Две женщины госпитализированы в травматологическое отделение с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей, состояние средней тяжести. Мужчине оказана медицинская помощь амбулаторно, его состояние легкое. Повторный осмотр запланирован на завтра - добавил он.

В Национальной полиции заявили, что на месте работают следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и криминалисты.

В ночь на 22 марта российские войска атаковали Украину 139 ударными беспилотниками различных типов. Силы обороны сбили или подавили 127 из них, однако зафиксированы и попадания.