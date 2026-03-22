У чернігівському магазині мережі АТБ стався вибух - що відомо

Київ • УНН

 • 2478 перегляди

У неділю 22 березня в магазині АТБ у Чернігові пролунав вибух. Про інцидент офіційно повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

У неділю, 22 березня, стався вибух в магазині мережі "АТБ" в Чернігові. Про це повідомив в Telegram начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає УНН.

Деталі

За даними начальника військової адміністрації, в супермаркеті АТБ по вулиці Льотній вибухнув невідомий предмет.

Травмовано 4 людини, їх доставлено до лікарні. На місці працюють всі екстрені служби

- йдеться в дописі.

Згодом стало відомо, що до лікарні доставили трьох постраждалих - чоловіка та двох жінок.

Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, стан середньої тяжкості. Чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий. Повторний огляд заплановано на завтра - додав він.

У Національній поліції заявили, що на місці працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Нагадаємо

У ніч на 22 березня російські війська атакували Україну 139 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 127 із них, однак зафіксовано й влучання.  

Євген Устименко

СуспільствоКримінал
Чернігів