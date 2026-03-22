У чернігівському магазині мережі АТБ стався вибух - що відомо
Київ • УНН
У неділю, 22 березня, стався вибух в магазині мережі "АТБ" в Чернігові. Про це повідомив в Telegram начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає УНН.
Деталі
За даними начальника військової адміністрації, в супермаркеті АТБ по вулиці Льотній вибухнув невідомий предмет.
Травмовано 4 людини, їх доставлено до лікарні. На місці працюють всі екстрені служби
Згодом стало відомо, що до лікарні доставили трьох постраждалих - чоловіка та двох жінок.
Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, стан середньої тяжкості. Чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий. Повторний огляд заплановано на завтра - додав він.
У Національній поліції заявили, що на місці працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти.
Нагадаємо
У ніч на 22 березня російські війська атакували Україну 139 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 127 із них, однак зафіксовано й влучання.