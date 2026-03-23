Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців
Київ • УНН
Поблизу житлового будинку в Бучі здетонували невідомі пристрої. Двоє правоохоронців отримали поранення середньої тяжкості, загрози їхньому життю немає.
У Бучі, що під Києвом, вранці стався вибух невідомого предмета поблизу багатоповерхівки, а потім - повторний вибух, внаслідок якого поранено двох правоохоронців, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку
З його слів, унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку.
Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою. У результаті двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні
На місці події, з його слів, працюють усі необхідні оперативні служби — поліція, вибухотехніки, рятувальники. Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.
"Прошу жителів бути максимально уважними. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів у жодному разі не наближайтеся до них і не намагайтеся самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте про такі знахідки до поліції або за номером 101 чи 102", - наголосив голова ОВА.
"Ситуація перебуває на контролі. Додаткова інформація буде повідомлена після уточнення всіх обставин", - додав він.
