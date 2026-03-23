Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців

У Бучі, що під Києвом, вранці стався вибух невідомого предмета поблизу багатоповерхівки, а потім - повторний вибух, внаслідок якого поранено двох правоохоронців, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

З його слів, унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку.

Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою. У результаті двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні