Викрито агентурно-бойову мережу рф, яка шпигувала за ЗСУ, готувала теракти та замовні вбивства - Кравченко

ukenru
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 7294 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
41%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана Ківана
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитину
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів
Актуальнi люди
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Ізраїль
Іран
Реклама
УНН Lite
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto18:35 • 986 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 38063 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 43659 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 41340 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 38204 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

Викрито агентурно-бойову мережу рф, яка шпигувала за ЗСУ, готувала теракти та замовні вбивства - Кравченко

Київ • УНН

 • 3828 перегляди

Правоохоронці затримали 10 агентів рф, які шпигували за ЗСУ та планували теракти. Під час спецоперації ліквідовано кілера та вилучено вибухівку.

Правоохоронці викрили агентурно-бойову мережу рф, учасники якої збирали розвіддані про Сили оборони України, готували теракти та замовні вбивства на території України. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

До складу мережі входили 10 осіб. Вони збирали інформацію про місця дислокації, переміщення, озброєння, техніку та особовий склад ЗСУ у Краматорському і Покровському районах Донецької області, а також на Харківщині. Крім того, фіксували наслідки ворожих ударів і передавали зібрані дані через месенджери російським кураторам

- йдеться у повідомленні.

У Краматорську агенти отримали завдання встановити заклад харчування, де часто перебувають українські військовослужбовці, щоб у подальшому здійснити там теракт. Вибуховий пристрій для цього їм скинули з безпілотника у заздалегідь визначеному місці.

Також учасники мережі готували замовні вбивства публічних осіб і військовослужбовців у різних регіонах України. Серед потенційних жертв – радник Міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко, а також громадянин рф, боєць РДК Ілля Богданов, який з 2014 року воює на боці України.

Для підготовки злочинів вони відстежували адреси проживання та маршрути пересування майбутніх жертв. Зібрану інформацію узагальнював і передавав представникам спецслужб рф завербований ворогом судовий експерт із Полтави.

Під час спецоперації ліквідовано озброєного кілера, учасника мережі, який чинив збройний опір. За даними слідства, він пройшов підготовку на тимчасово окупованій території Донецької області та був направлений на підконтрольну Україні територію для виготовлення і закладання саморобних вибухових пристроїв

- наголосив Кравченко.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, компоненти до вибухових пристроїв, засоби зв’язку та техніку з доказами співпраці з російськими спецслужбами. Один із затриманих під час допиту також визнав, що раніше вчинив підрив на автостоянці, діючи в інтересах армії рф.

Учасникам мережі інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, підготовку до терористичного акту та незаконне поводження зі зброєю

(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1; ч. 2 ст. 114-2; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Допомога державі-агресору не має виправдань. Зрадники відповідатимуть за законом. Працюємо далі, - резюмував Генеральний прокурор.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал
російська пропаганда
Техніка
Обшук
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Донецька область
Харківська область
Андрій Костін
Збройні сили України
Україна
Краматорськ
Полтава