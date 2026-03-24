Викрито агентурно-бойову мережу рф, яка шпигувала за ЗСУ, готувала теракти та замовні вбивства - Кравченко

Правоохоронці викрили агентурно-бойову мережу рф, учасники якої збирали розвіддані про Сили оборони України, готували теракти та замовні вбивства на території України. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

До складу мережі входили 10 осіб. Вони збирали інформацію про місця дислокації, переміщення, озброєння, техніку та особовий склад ЗСУ у Краматорському і Покровському районах Донецької області, а також на Харківщині. Крім того, фіксували наслідки ворожих ударів і передавали зібрані дані через месенджери російським кураторам - йдеться у повідомленні.

У Краматорську агенти отримали завдання встановити заклад харчування, де часто перебувають українські військовослужбовці, щоб у подальшому здійснити там теракт. Вибуховий пристрій для цього їм скинули з безпілотника у заздалегідь визначеному місці.

Також учасники мережі готували замовні вбивства публічних осіб і військовослужбовців у різних регіонах України. Серед потенційних жертв – радник Міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко, а також громадянин рф, боєць РДК Ілля Богданов, який з 2014 року воює на боці України.

Для підготовки злочинів вони відстежували адреси проживання та маршрути пересування майбутніх жертв. Зібрану інформацію узагальнював і передавав представникам спецслужб рф завербований ворогом судовий експерт із Полтави.

Під час спецоперації ліквідовано озброєного кілера, учасника мережі, який чинив збройний опір. За даними слідства, він пройшов підготовку на тимчасово окупованій території Донецької області та був направлений на підконтрольну Україні територію для виготовлення і закладання саморобних вибухових пристроїв - наголосив Кравченко.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, компоненти до вибухових пристроїв, засоби зв’язку та техніку з доказами співпраці з російськими спецслужбами. Один із затриманих під час допиту також визнав, що раніше вчинив підрив на автостоянці, діючи в інтересах армії рф.

Учасникам мережі інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, підготовку до терористичного акту та незаконне поводження зі зброєю

(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1; ч. 2 ст. 114-2; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Допомога державі-агресору не має виправдань. Зрадники відповідатимуть за законом. Працюємо далі, - резюмував Генеральний прокурор.

