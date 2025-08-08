Дело экс-заместителя генпрокурора Вербицкого: подозрений никому нет

Дело о возможном незаконном обогащении экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого находится на досудебном расследовании. О подозрении никому не сообщалось. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.

Детали

На вопрос, объявлено ли о подозрении экс-заместителю генпрокурора Дмитрию Вербицкому, Клименко ответил: "Дело находится на досудебном расследовании. О подозрении по этому делу никому не сообщалось".

Напомним

Вербицкий был заместителем тогдашнего Генпрокурора Андрея Костина.

Дополнение

Ранее "Схемы" установили, что девушка Вербицкого в 2024 году обзавелась элитным имуществом на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных официальных доходов. 1 июля генпрокурор Костин подписал приказ об увольнении Вербицкого с должности заместителя генпрокурора.

Радио "Свобода" также сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство по возможному незаконному обогащению заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.

В октябре 2024 года в Офисе Генпрокурора завершили служебное расследование в отношении экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, результаты направили в НАБУ.