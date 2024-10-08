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Службове розслідування щодо ексзаступника генпрокурора Вербицького завершено, результати передали НАБУ

Службове розслідування щодо ексзаступника генпрокурора Вербицького завершено, результати передали НАБУ

Київ • УНН

 • 15349 перегляди

Офіс Генпрокурора завершив службове розслідування щодо Дмитра Вербицького та передав матеріали до НАБУ. Раніше журналісти виявили, що дівчина Вербицького придбала елітне майно на 52 млн грн без достатніх офіційних доходів.

В Офісі Генпрокурора завершили службове розслідування щодо вже ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького, результати скерували до НАБУ. Про це генпрокурор Андрій Костін розповів у проєкті "Карп'як на Суспільному", передає УНН.

"Щодо службового розслідування — воно завершено. І всі матеріали були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива", — сказав Костін.

Раніше "Схеми" встановили, що дівчина Вербицького у 2024-му році обзавелась елітним майном на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх офіційних доходів. 1 липня генпрокурор Костін підписав наказ про звільнення Вербицького з посади заступника генпрокурора.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
andrii-kostinАндрій Костін
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
ukrainaУкраїна

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