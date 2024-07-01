Заступника Генпрокурора Вербицького звільнили
Київ • УНН
Дмитро Вербицький був звільнений з посади заступника Генерального прокурора Андрієм Костіним на тлі розслідування.
Дмитра Вербицького звільнено з посади заступника Генпрокурора, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.
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"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького", - ідеться у повідомленні Офісу Генпрокурора у Telegram.
Нагадаємо
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про проведення службового розслідування щодо Дмитра Вербицького, якого підозрюють в незаконному збагаченні.
Згодом наказом Генерального прокурора Андрія Костіна обов'язки заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького було покладено на інших заступників.