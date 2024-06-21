Генпрокурор підписав наказ про покладення обов'язків Вербицького на інших заступників
Київ • УНН
Наказом Генерального прокурора Андрія Костіна від 21 червня обов'язки заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького покладено на інших заступників, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора.
Наказом Генерального прокурора Андрія Костіна від 21 червня обов'язки заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького покладено на інших заступників, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Наказом Генерального прокурора "Про тимчасове покладення обовʼязків заступника Генерального прокурора" від 21.06.2024 обов'язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників
Нагадаємо
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про проведення службового розслідування щодо Дмитра Вербицького, який є заступником Генпрокурора, якого підозрюють в незаконному збагаченні.