Приказом Генерального прокурора Андрея Костина от 21 июня обязанности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Приказом Генерального прокурора "О временном возложении обязанностей заместителя Генерального прокурора" от 21.06.2024 обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей - сообщили в ОГП.

Напомним

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о проведении служебного расследования в отношении Дмитрия Вербицкого, который является заместителем Генпрокурора, которого подозревают в незаконном обогащении.