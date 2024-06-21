Киев • УНН
Приказом Генерального прокурора Андрея Костина от 21 июня обязанности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей, сообщили в пятницу в офисе Генпрокурора.
Приказом Генерального прокурора Андрея Костина от 21 июня обязанности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Приказом Генерального прокурора "О временном возложении обязанностей заместителя Генерального прокурора" от 21.06.2024 обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей
Напомним
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о проведении служебного расследования в отношении Дмитрия Вербицкого, который является заместителем Генпрокурора, которого подозревают в незаконном обогащении.