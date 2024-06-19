Щодо заступника Генпрокурора Вербицького проводять службове розслідування
Київ • УНН
Генеральний прокурор Андрій Костін оголосив про проведення внутрішнього розслідування щодо свого заступника Дмитра Вербицького, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Раніше журналісти з'ясували, що той живе в елітному котеджі, купленому його племінником за ціною значно нижчою за ринкову, що спонукало НАБУ відкрити кримінальне провадження.
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про проведення службового розслідування щодо Дмитра Вербицького, який є заступником Генпрокурора, якого підозрюють в незаконному збагаченні. Про це Костін повідомив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Генеральний прокурор також підкреслив, що дуже серйозно ставиться до журналістських розслідувань.
Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, яке наразі триває. Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу його життя. Окрім цього знаю, що НАБУ ініціювало своє розслідування. У своєму листі на адресу Голови Верховної Ради я звернув увагу на ці обставини, запропонувавши відкласти обговорення цієї ситуації до отримання результатів
Також Костін зазначив, що Закон України "Про прокуратуру" не передбачає можливості (рішенням Генерального прокурора) відсторонити заступника від виконання обов’язків на етапі службового розслідування.
Я мав розмову з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні
Генеральний прокурор наголосив, що у цій складній ситуації важливо, щоб всі рішення були зважені, максимально обґрунтовані та об’єктивні.
Контекст
Журналісти "Схем" з'ясували, що заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку "Коник", де його племінник купив будинок за ціною в 6 разів меншою за ринкову вартість.
Радіо Свобода повідомляла, що Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.