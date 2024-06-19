Щодо заступника Генпрокурора Вербицького проводять службове розслідування

Генеральний прокурор Андрій Костін оголосив про проведення внутрішнього розслідування щодо свого заступника Дмитра Вербицького, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Раніше журналісти з'ясували, що той живе в елітному котеджі, купленому його племінником за ціною значно нижчою за ринкову, що спонукало НАБУ відкрити кримінальне провадження.