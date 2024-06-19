Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о проведении служебного расследования в отношении Дмитрия Вербицкого, который является заместителем Генпрокурора, которого подозревают в незаконном обогащении. Об этом Костин сообщил в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Генеральный прокурор также подчеркнул, что очень серьезно относится к журналистским расследованиям.

Я подписал приказ о проведении служебного расследования по этим фактам, которое сейчас продолжается. Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку относительно образа его жизни. Кроме этого знаю, что НАБУ инициировало свое расследование. В своем письме в адрес председателя Верховной Рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов - рассказал Костин.

Также Костин отметил, что Закон Украины "О прокуратуре" не предусматривает возможности (решением Генерального прокурора) отстранить заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования.

Я разговаривал с господином Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения ситуации. Он ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении - отметил Костин.

Генеральный прокурор подчеркнул, что в этой сложной ситуации важно, чтобы все решения были взвешены, максимально обоснованы и объективны.

Контекст

Журналисты " Схем "выяснили, что заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в элитном киевском коттеджном городке "конек", где его племянник купил дом по цене в 6 раз меньшей рыночной стоимости.

Радио Свобода сообщала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.