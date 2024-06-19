Киев • УНН
Генеральный прокурор Андрей Костин объявил о проведении внутреннего расследования в отношении своего заместителя Дмитрия Вербицкого, которого подозревают в незаконном обогащении. Ранее журналисты выяснили, что тот живет в элитном коттедже, купленном его племянником по цене значительно ниже рыночной, что побудило НАБУ открыть уголовное производство.
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о проведении служебного расследования в отношении Дмитрия Вербицкого, который является заместителем Генпрокурора, которого подозревают в незаконном обогащении. Об этом Костин сообщил в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.
Генеральный прокурор также подчеркнул, что очень серьезно относится к журналистским расследованиям.
Я подписал приказ о проведении служебного расследования по этим фактам, которое сейчас продолжается. Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку относительно образа его жизни. Кроме этого знаю, что НАБУ инициировало свое расследование. В своем письме в адрес председателя Верховной Рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов
Также Костин отметил, что Закон Украины "О прокуратуре" не предусматривает возможности (решением Генерального прокурора) отстранить заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования.
Я разговаривал с господином Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения ситуации. Он ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении
Генеральный прокурор подчеркнул, что в этой сложной ситуации важно, чтобы все решения были взвешены, максимально обоснованы и объективны.
Контекст
Журналисты " Схем "выяснили, что заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в элитном киевском коттеджном городке "конек", где его племянник купил дом по цене в 6 раз меньшей рыночной стоимости.
Радио Свобода сообщала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.