Дмитрий Вербицкий был уволен с должности заместителя Генерального прокурора Андреем Костиным на фоне расследования.
Дмитрий Вербицкий уволен с должности заместителя Генпрокурора, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора в Telegram.
Напомним
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о проведении служебного расследования в отношении Дмитрия Вербицкого, которого подозревают в незаконном обогащении.
Впоследствии приказом Генерального прокурора Андрея Костина обязанности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого были возложены на других заместителей.