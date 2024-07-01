Дмитрий Вербицкий уволен с должности заместителя Генпрокурора, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора в Telegram.

Напомним

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о проведении служебного расследования в отношении Дмитрия Вербицкого, которого подозревают в незаконном обогащении.

Впоследствии приказом Генерального прокурора Андрея Костина обязанности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого были возложены на других заместителей.