Служебное расследование в отношении экс-заместителя генпрокурора Вербицкого завершено, результаты передали НАБУ
Киев • УНН
Офис Генпрокурора завершил служебное расследование в отношении Дмитрия Вербицкого и передал материалы в НАБУ. Ранее журналисты обнаружили, что девушка Вербицкого приобрела элитное имущество на 52 млн грн без достаточных официальных доходов.
В Офисе Генпрокурора завершили служебное расследование в отношении уже экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, результаты направили в НАБУ. Об этом генпрокурор Андрей Костин рассказал в проекте "Карпьяк на Суспільному", передает УНН.
"Относительно служебного расследования - оно завершено. И все материалы были направлены в НАБУ, в соответствии с запросом детектива", - сказал Костин.
Ранее "Схемы" установили, что девушка Вербицкого в 2024-м году обзавелась элитным имуществом на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных официальных доходов. 1 июля генпрокурор Костин подписал приказ об увольнении Вербицкого с должности заместителя генпрокурора.