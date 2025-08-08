Справа ексзаступника генпрокурора Вербицького: підозр нікому немає
Київ • УНН
Керівник САП Олександр Клименко заявив, що справа щодо можливого незаконного збагачення ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького перебуває на досудовому розслідуванні. Про підозру у цій справі нікому не повідомлялося.
Справа щодо можливого незаконного збагачення ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького перебуває на досудовому розслідуванні. Про підозру нікому не повідомлялося. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи оголошено про підозру ексзаступнику генпрокурора Дмитру Вербицькому, Клименко відповів: "Справа перебуває на досудовому розслідуванні. Про підозру у цій справі нікому не повідомлялося".
Нагадаємо
Вербицький був заступником тодішнього Генпрокурора Андрія Костіна.
Доповнення
Раніше "Схеми" встановили, що дівчина Вербицького у 2024-му році обзавелась елітним майном на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх офіційних доходів. 1 липня генпрокурор Костін підписав наказ про звільнення Вербицького з посади заступника генпрокурора.
Радіо "Свобода" також повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.
У жовтні 2024 року в Офісі Генпрокурора завершили службове розслідування щодо ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького, результати скерували до НАБУ.