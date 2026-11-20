В Национальном антикоррупционном бюро избегают ответа на вопрос, придёт ли их руководитель Семён Кривонос на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека, куда его и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры пригласил председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Журналист УНН на протяжении двух дней пытается получить ответ на вопрос о том, планирует ли Семён Кривонос посетить заседание комиссии.

Пресс-секретарь ведомства сослалась на то, что находится в командировке, и переадресовала связаться с пресс-службой. Но там чётко дали понять, что никаких комментариев не будут предоставлять без официального запроса.

"Это не делается срочно. Я никаких комментариев вам сейчас не предоставлю", — буквально сразу заявил сотрудник пресс-службы.

Легко предположить, что сотрудники пресс-службы получили указание не давать устных комментариев по телефону, а направлять всех писать запросы. УНН уже направлял вопросы на электронную почту пресс-службы ведомства. После звонка запрос был продублирован. Но сроки, предусмотренные для ответа на официальный журналистский запрос, фактически дают возможность избежать ответа, ведь заседание ВСК запланировано на понедельник, 23 ноября, а на ответ ведомству отводится как минимум 5 рабочих дней.

«Не нужно оформлять командировку и прятаться». Гончаренко призвал Кривоноса прийти на заседание ВСК и ответить на вопросы

Напомним

18 ноября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело "Карфаген-2", в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

После этого председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что директора НАБУ Семёна Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-руководителя СБУ Василия Малюка и экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко вызывают на заседание ВСК 23 ноября в 12:00.

Однако позже в СМИ появилась информация, что директор НАБУ Семён Кривонос не сможет явиться на заседание ВСК в понедельник из-за командировки.