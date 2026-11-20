У Національному антикорупційному бюро уникають відповіді на питання чи прийде їх керівник Семен Кривонос на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини, куди його та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури запросив голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

Журналіст УНН протягом двох днів намагається отримати відповідь на питання про те, чи планує Семен Кривонос відвідати засідання комісії.

Речниця відомства послалася на те, що перебуває у відрядженні і переадресувала зв'язуватися із пресслужбою. Але там, чітко дали зрозуміти, що жодних коментарів не надаватимуть без офіційного запиту.

"Це не робиться терміново. Я ніяких коментарів вам зараз не надам", – буквально одразу заявив працівник пресслужби.

Легко припустити, що співробітники пресслужби мають вказівку не давати усних коментарів телефоном, а спрямовувати усіх писати запити. УНН вже направляв запитання на електронну пошту пресслужби відомства. Після дзвінка – запит було продубльовано. Але строки передбачені на відповідь на офіційний журналістський запит фактично дають можливість уникнути відповіді, адже засідання ТСК заплановане на понеділок, 23 листопада, а на відповідь відомство має щонайменше 5 робочих днів.

“Не треба робити відрядження і ховатися”. Гончаренко закликав Кривоноса прийти на засідання ТСК і відповісти на питання

Нагадаємо

18 листопада, на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану виступив генерал-майор СБУ Сергій Дука. Він заявив, що справа "Карфаген-2", у якій він фігурує, це помста йому від НАБУ і САП і закликав викликати на засідання ТСК керівників антикорупційних органів.

Після цього голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а також екскерівника СБУ Василя Малюка і ексгенпрокурора України Руслана Кравченка викликають на засідання ТСК 23 листопада на 12:00.

Однак пізніше у ЗМІ зʼявилась інформація, що директор НАБУ Семен Кривонос не зможе зʼявитися на засідання ТСК в понеділок через відрядження.