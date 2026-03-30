Рекордные 165 кг амфетамина, оружие и полтора миллиона наличными нашли у дилеров на Прикарпатье, есть задержанные - Генпрокурор

В Ивано-Франковской области разоблачили банду наркодилеров, у них изъята рекордная для региона партия наркотиков и психотропов, оружие и значительная сумма наличными, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram, пишет УНН.

Тихое Прикарпатье: 165 кг амфетамина и оружие. На Ивано-Франковщине разоблачена и прекращена деятельность преступной группы, специализировавшейся на масштабном производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Масштабы – рекордные для региона - написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, "участниками группы оказались четверо местных жителей: двое 18-летних парней, один несовершеннолетний и их 37-летний сообщник". "Они наладили полный цикл наркобизнеса: изготовление, фасовку и сбыт "продукции" через почтовые сервисы", - указал он.

"В ходе 24 обысков изъято более 165 кг амфетамина, каннабис, 99 таблеток "экстази", а также оборудование, "черная бухгалтерия", банковские карты, телефоны и наличные в разных валютах на общую сумму около 1,5 млн грн", - рассказал Кравченко.

Кроме того, по его данным, "в гараже 37-летнего участника схемы обнаружены психотропные вещества и оружие (две единицы автоматического оружия, три пистолета, помповое ружье, гранаты с взрывателем и большое количество патронов)".

Трое участников группы, как сообщил Кравченко, задержаны непосредственно на месте изготовления наркотиков в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по факту незаконного производства и сбыта психотропных веществ, а также использования оборудования для их изготовления (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 УК Украины).

Старший сообщник задержан в порядке ст. 615 УПК Украины. Ему инкриминируют незаконный оборот психотропов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины), отметил Генпрокурор.

"Прокуратура направила ходатайство о содержании под стражей без права залога для совершеннолетних участников и круглосуточный домашний арест для несовершеннолетнего", - указал Кравченко.

Следствие продолжается.

"Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.

