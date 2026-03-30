29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
29 березня, 12:02 • 36578 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 31772 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 49957 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 40740 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 52601 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 44040 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 36008 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 34686 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 29561 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Рекордні 165 кг амфетаміну, зброю і півтора мільйона готівкою знайшли у дилерів на Прикарпатті, є затримані - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 42 перегляди

На Івано-Франківщині затримали чотирьох осіб за масштабне виробництво наркотиків. Вилучено психотропи, автомати, гранати та готівку на 1,5 млн грн.

Рекордні 165 кг амфетаміну, зброю і півтора мільйона готівкою знайшли у дилерів на Прикарпатті, є затримані - Генпрокурор

В Івано-Франківській області викрили банду наркодилерів, у них вилучено рекордну для регіону партію наркотиків і психотропів, зброю та значну суму готівкою, повідомив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у Telegram, пише УНН.

Тихе Прикарпаття: 165 кг амфетаміну та зброя. На Івано-Франківщині викрито й припинено діяльність злочинної групи, що спеціалізувалася на масштабному виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Масштаби - рекордні для регіону

- написав Кравченко.

За даними Генпрокурора, "учасниками групи виявилися четверо місцевих жителів: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та їхній 37-річний спільник". "Вони налагодили повний цикл наркобізнесу: виготовлення, фасування та збут "продукції" через поштові сервіси", - вказав він.

"Під час 24 обшуків вилучено понад 165 кг амфетаміну, канабіс, 99 таблеток "екстазі", а також обладнання, "чорну бухгалтерію", банківські карти, телефони та готівку в різних валютах на загальну суму близько 1,5 млн грн", - розповів Кравченко.

Окрім того, за його даними, "у гаражі 37-річного учасника схеми виявлено психотропні речовини та зброю (дві одиниці автоматичної зброї, три пістолети, помпова рушниця, гранати з підривником та велика кількість набоїв)".

Трьох учасників групи, як повідомив Кравченко, затримано безпосередньо на місці виготовлення наркотиків у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактом незаконного виробництва та збуту психотропних речовин, а також використання обладнання для їх виготовлення (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України).

Найстаршого спільника затримано в порядку ст. 615 КПК України. Йому інкримінують незаконний обіг психотропів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України), зазначив Генпрокурор.

"Прокуратура скерувала клопотання про тримання під вартою без права застави для повнолітніх учасників та цілодобовий домашній арешт для неповнолітнього", - вказав Кравченко.

Слідство триває.

"Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.

Юлія Шрамко

