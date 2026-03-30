Рекордні 165 кг амфетаміну, зброю і півтора мільйона готівкою знайшли у дилерів на Прикарпатті, є затримані - Генпрокурор
Київ • УНН
На Івано-Франківщині затримали чотирьох осіб за масштабне виробництво наркотиків. Вилучено психотропи, автомати, гранати та готівку на 1,5 млн грн.
В Івано-Франківській області викрили банду наркодилерів, у них вилучено рекордну для регіону партію наркотиків і психотропів, зброю та значну суму готівкою, повідомив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у Telegram, пише УНН.
Тихе Прикарпаття: 165 кг амфетаміну та зброя. На Івано-Франківщині викрито й припинено діяльність злочинної групи, що спеціалізувалася на масштабному виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Масштаби - рекордні для регіону
За даними Генпрокурора, "учасниками групи виявилися четверо місцевих жителів: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та їхній 37-річний спільник". "Вони налагодили повний цикл наркобізнесу: виготовлення, фасування та збут "продукції" через поштові сервіси", - вказав він.
"Під час 24 обшуків вилучено понад 165 кг амфетаміну, канабіс, 99 таблеток "екстазі", а також обладнання, "чорну бухгалтерію", банківські карти, телефони та готівку в різних валютах на загальну суму близько 1,5 млн грн", - розповів Кравченко.
Окрім того, за його даними, "у гаражі 37-річного учасника схеми виявлено психотропні речовини та зброю (дві одиниці автоматичної зброї, три пістолети, помпова рушниця, гранати з підривником та велика кількість набоїв)".
Трьох учасників групи, як повідомив Кравченко, затримано безпосередньо на місці виготовлення наркотиків у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактом незаконного виробництва та збуту психотропних речовин, а також використання обладнання для їх виготовлення (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України).
Найстаршого спільника затримано в порядку ст. 615 КПК України. Йому інкримінують незаконний обіг психотропів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України), зазначив Генпрокурор.
"Прокуратура скерувала клопотання про тримання під вартою без права застави для повнолітніх учасників та цілодобовий домашній арешт для неповнолітнього", - вказав Кравченко.
Слідство триває.
"Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.
