Під суд підуть наркодилери, викриті під час масштабної спецоперації "Реквієм"

До суду скерували обвинувальний акт щодо учасників мережі, яка організувала виробництво та збут психотропних речовин у різних регіонах України, що викрито у межах спецоперації "Реквієм". Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у понеділок, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, двоє жителів Черкаської області віком 31 та 32 роки налагодили незаконний обіг психотропів - від закупівлі прекурсорів до виготовлення та реалізації речовини alpha-PVP.

"Один із них замовляв прекурсори й хімічні реактиви через інтернет, використовуючи криптовалюту для маскування фінансових операцій. Інший організовував роботу нарколабораторій, виготовляв психотропи, транспортував і реалізовував їх, у тому числі в особливо великих обсягах. Готову продукцію розповсюджували по країні гуртовими партіями через логістичні компанії та шляхом так званих "закладок"", – йдеться у дописі.

Діяльність групи викрито і припинено під час всеукраїнської спецоперації "Реквієм" у травні минулого року. Під час обшуків вилучено понад 10 тисяч літрів прекурсорів і хімічних речовин. За оцінками слідства, цього обсягу вистачило б для виготовлення понад 8 мільйонів доз психотропів.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

