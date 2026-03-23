Під суд підуть наркодилери, викриті під час масштабної спецоперації "Реквієм"

Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
09:48 • 25256 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
09:16 • 46044 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
22 березня, 20:58 • 45943 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 83683 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 95152 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 164420 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
22 березня, 02:48 • 76924 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 78879 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Популярнi новини
Країни Перської затоки після атак Ірану закликають США продовжити удари23 березня, 03:35 • 25125 перегляди
У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо23 березня, 06:49 • 13958 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді23 березня, 07:19 • 42033 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців07:36 • 65272 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 16806 перегляди
Публікації
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
13:02 • 3318 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 11696 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 17093 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Ексклюзив
09:58 • 27951 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 46011 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 56433 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 57854 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 56015 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 56800 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 53631 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Ракетний комплекс "Тор"
Ка-50

Під суд підуть наркодилери, викриті під час масштабної спецоперації "Реквієм"

Київ • УНН

 • 1410 перегляди

Двоє жителів Черкащини організували мережу збуту alpha-PVP через логістичні компанії. Під час спецоперації вилучено 10 тисяч літрів прекурсорів.

Під суд підуть наркодилери, викриті під час масштабної спецоперації "Реквієм"

До суду скерували обвинувальний акт щодо учасників мережі, яка організувала виробництво та збут психотропних речовин у різних регіонах України, що викрито у межах спецоперації "Реквієм". Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у понеділок, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, двоє жителів Черкаської області віком 31 та 32 роки налагодили незаконний обіг психотропів - від закупівлі прекурсорів до виготовлення та реалізації речовини alpha-PVP.

"Один із них замовляв прекурсори й хімічні реактиви через інтернет, використовуючи криптовалюту для маскування фінансових операцій. Інший організовував роботу нарколабораторій, виготовляв психотропи, транспортував і реалізовував їх, у тому числі в особливо великих обсягах. Готову продукцію розповсюджували по країні гуртовими партіями через логістичні компанії та шляхом так званих "закладок"", – йдеться у дописі.

Діяльність групи викрито і припинено під час всеукраїнської спецоперації "Реквієм" у травні минулого року. Під час обшуків вилучено понад 10 тисяч літрів прекурсорів і хімічних речовин. За оцінками слідства, цього обсягу вистачило б для виготовлення понад 8 мільйонів доз психотропів.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

На Закарпатті викрито злочинну групу, яка організувала постачання та збут кокаїну по всій Україні, маскуючи його під пральний порошок. Вилучено близько 6 кг кокаїну, вартість якого на чорному ринку сягає сотень мільйонів доларів.

Алла Кіосак

Кримінал
Нерухомість
Обшук
Довічне позбавлення волі
Черкаська область
Генеральний прокурор (Україна)
Закарпатська область
Україна