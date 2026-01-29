$42.770.19
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 12605 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 3602 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 8502 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 14241 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 21339 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 29215 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 28945 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 24908 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 21977 перегляди
В Україні створюють командування "малої" ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
На Закарпатті викрили масштабну схему збуту кокаїну, замаскованого під пральний порошок

Київ • УНН

 • 22 перегляди

На Закарпатті викрито злочинну групу, яка організувала постачання та збут кокаїну по всій Україні, маскуючи його під пральний порошок. Вилучено близько 6 кг кокаїну, вартість якого на чорному ринку сягає сотень мільйонів доларів.

На Закарпатті викрили масштабну схему збуту кокаїну, замаскованого під пральний порошок

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка налагодила канал постачання та збуту кокаїну на території України, маскуючи наркотики під пральний порошок. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, організатором схеми став 27-річний мешканець Закарпатської області. Він залучив кількох спільників, які допомагали зберігати наркотичні засоби на складі, фасувати їх у пакети та готувати до подальшого продажу.

Кокаїн відправляли поштовими відправленнями до різних регіонів України, зокрема до Києва. Заборонену речовину замасковували під звичайний пральний порошок, щоб ускладнити її виявлення під час перевірок.

Правоохоронці задокументували збут шести пресованих брикетів із кокаїном вагою близько одного кілограма кожен. Орієнтовна вартість вилученого товару на "чорному ринку" може сягати сотень мільйонів доларів США.

Під час спроби продажу чергової партії наркотиків було затримано одного з учасників злочинної групи, а іншого – у його помешканні в Ужгороді. Обох фігурантів викрили "на гарячому".

У ході обшуків у квартирах, складських приміщеннях та транспортних засобах правоохоронці вилучили значну кількість наркотичних і психотропних речовин, серед яких кокаїн, метамфетамін та мефедрон. Також знайдено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, пакувальні матеріали, поштові квитанції, готівкові кошти та чорнову бухгалтерію.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання, пересилання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Прокурори вже звернулися до суду з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Закарпатській області за матеріалами СБУ та підрозділів Нацполіції.

Нагадаємо

На Полтавщині батькам повідомлено про підозру у побитті та залишенні без нагляду двомісячної доньки, якій заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості. Дитину виявили в зачиненому дачному будинку після звернення сусідки.

Андрій Тимощенков

