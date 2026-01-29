На Закарпатті викрили масштабну схему збуту кокаїну, замаскованого під пральний порошок

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка налагодила канал постачання та збуту кокаїну на території України, маскуючи наркотики під пральний порошок. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, організатором схеми став 27-річний мешканець Закарпатської області. Він залучив кількох спільників, які допомагали зберігати наркотичні засоби на складі, фасувати їх у пакети та готувати до подальшого продажу.

Кокаїн відправляли поштовими відправленнями до різних регіонів України, зокрема до Києва. Заборонену речовину замасковували під звичайний пральний порошок, щоб ускладнити її виявлення під час перевірок.

Правоохоронці задокументували збут шести пресованих брикетів із кокаїном вагою близько одного кілограма кожен. Орієнтовна вартість вилученого товару на "чорному ринку" може сягати сотень мільйонів доларів США.

Під час спроби продажу чергової партії наркотиків було затримано одного з учасників злочинної групи, а іншого – у його помешканні в Ужгороді. Обох фігурантів викрили "на гарячому".

У ході обшуків у квартирах, складських приміщеннях та транспортних засобах правоохоронці вилучили значну кількість наркотичних і психотропних речовин, серед яких кокаїн, метамфетамін та мефедрон. Також знайдено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, пакувальні матеріали, поштові квитанції, готівкові кошти та чорнову бухгалтерію.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання, пересилання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Прокурори вже звернулися до суду з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Закарпатській області за матеріалами СБУ та підрозділів Нацполіції.

