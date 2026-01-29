$42.770.19
На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая организовала поставки и сбыт кокаина по всей Украине, маскируя его под стиральный порошок. Изъято около 6 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке достигает сотен миллионов долларов.

На Закарпатье разоблачили масштабную схему сбыта кокаина, замаскированного под стиральный порошок

На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группу, которая наладила канал поставки и сбыта кокаина на территории Украины, маскируя наркотики под стиральный порошок. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, организатором схемы стал 27-летний житель Закарпатской области. Он привлек нескольких сообщников, которые помогали хранить наркотические средства на складе, фасовать их в пакеты и готовить к дальнейшей продаже.

Кокаин отправляли почтовыми отправлениями в различные регионы Украины, в частности в Киев. Запрещенное вещество маскировали под обычный стиральный порошок, чтобы усложнить его обнаружение во время проверок.

Правоохранители задокументировали сбыт шести прессованных брикетов с кокаином весом около одного килограмма каждый. Ориентировочная стоимость изъятого товара на "черном рынке" может достигать сотен миллионов долларов США.

При попытке продажи очередной партии наркотиков был задержан один из участников преступной группы, а другой – в его жилище в Ужгороде. Обоих фигурантов разоблачили "на горячем".

В ходе обысков в квартирах, складских помещениях и транспортных средствах правоохранители изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ, среди которых кокаин, метамфетамин и мефедрон. Также найдена компьютерная техника, мобильные телефоны, упаковочные материалы, почтовые квитанции, наличные средства и черновая бухгалтерия.

При процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Прокуроры уже обратились в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Закарпатской области по материалам СБУ и подразделений Нацполиции.

Андрей Тимощенков

