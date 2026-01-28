$42.960.17
Намагаючись "заспокоїти" побили та покинули без нагляду двомісячну доньку: на Полтавщині батькам повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 280 перегляди

На Полтавщині батькам повідомлено про підозру у побитті та залишенні без нагляду двомісячної доньки, якій заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості. Дитину виявили в зачиненому дачному будинку після звернення сусідки.

Намагаючись "заспокоїти" побили та покинули без нагляду двомісячну доньку: на Полтавщині батькам повідомили про підозру

На Полтавщині повідомлено про підозру батькам, які побили та залишили без нагляду двомісячну доньку. Як повідомили в Офісі Генпрокурора,  дитині заподіяли тілесні ушкодження середньої тяжкості, передає УНН.

Чоловіка та жінку (з міста Горішні Плавні Полтавської області - ред.) підозрюють у заподіянні умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості малолітній дитині та залишенні її в небезпеці (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 135 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у квітні 2025 року до поліції звернулася сусідка, яка повідомила, що подружжя повернулося до квартири без своєї двомісячної доньки. Правоохоронці виявили немовля в зачиненому дачному будинку з тілесними ушкодженнями.

Слідством встановлено, що батьки, намагаючись "заспокоїти" дитину, застосовували до неї фізичне насильство та залишили без нагляду приблизно на півтори години.

Відповідно до висновків судово-медичних експертиз, дитині заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі дівчинка перебуває з бабусею в безпечних умовах.

Досудове розслідування триває.

Зв’язувала, морила голодом, била ногами і різала: у Києві жінка отримала підозру у катуванні 9-річного сина27.01.26, 15:45 • 5038 переглядiв

Додамо

В Офісі Генпрокурора наголосили, що цей випадок не є поодиноким. Лише упродовж останнього місяця у різних регіонах України задокументовано численні факти грубих порушень прав неповнолітніх - від залишення дітей без їжі та належного догляду до системного насильства, катувань і смертельних випадків.

Захист прав і безпеки дітей є безумовним пріоритетом держави. Будь-які прояви жорстокого поводження з неповнолітніми, байдужості або службової бездіяльності щодо них отримують принципову та невідворотну правову оцінку. За результатами проведених перевірок зареєстровано 214 кримінальних проваджень, із яких 96 - щодо батьків та опікунів. 44 особам повідомлено про підозру, складено 50 адміністративних протоколів, ініційовано дисциплінарні провадження. Виявлено випадки, коли бездіяльність призвела до трагедій. 94 дитини негайно вилучено із небезпечних умов проживання 

- йдеться у повідомленні.

Заходи відбуваються на виконання доручення Генерального прокурора.

Генпрокурор Кравченко: 214 кримінальних проваджень відкрито після перевірок інтернатів та дитячих будинків, врятовано 94 дитини23.01.26, 10:40 • 10264 перегляди

Раніше в межах цієї ж загальнодержавної роботи прокуратура вже інформувала про виявлені тяжкі порушення прав дітей у місті Києві та Одеській області.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Полтавська область
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Київ